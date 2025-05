Carmela Quaranta trovata morta in casa parla l' unico indagato | Non ero il suo compagno da tre mesi Come cambia il caso e i dubbi dei pm

© Leggo.it - Carmela Quaranta trovata morta in casa, parla l'unico indagato: «Non ero il suo compagno da tre mesi». Come cambia il caso e i dubbi dei pm Carmela Quaranta, 42 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione di via. 🔗 È stato un pomeriggio di Pasqua segnato dal silenzio e dallo sgomento, quello del 31 marzo scorso, quando, 42 anni, è statanella sua abitazione di via. 🔗 Leggo.it

