Carlotta Dessì a Gergei una piazza in suo nome

© Tgcom24.mediaset.it - Carlotta Dessì, a Gergei una piazza in suo nome Gergei, in Sardegna, ora c'è piazza "Carlotta Dessì". La sua statua in bronzo, scolpita da Augusto Mola, renderà per sempre indelebile il suo sorriso. 🔗 , in Sardegna, ora c'è". La sua statua in bronzo, scolpita da Augusto Mola, renderà per sempre indelebile il suo sorriso. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Carlotta Dessì, presentata a Palazzo Pirelli la borsa di studio intitolata alla giornalista scomparsa a 34 anni - Milano, 14 febbraio 2025 – Carlotta Dessì, scomparsa prematuramente a soli 34 anni, era una giornalista di talento. Per questo, in suo nome, è stata creata una borsa di studio dedicata proprio agli studenti più meritevoli della Scuola di Giornalismo Walter Tobagi. Oggi questa iniziativa è stata presentata ufficialmente con un evento ospitato questa mattina al Belvedere Jannacci di Palazzo Pirelli. 🔗ilgiorno.it

Carlotta Dessì, a Gergei una piazza in suo nome; Gergei, una piazza dedicata a Carlotta Dessì; Gergei commemora Carlotta Dessì: una piazza in suo nome; Gergei, una piazza per Carlotta Dessì: raccolta fondi nel ricordo della giovane giornalista sarda scomparsa a febbraio.