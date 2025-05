Carlo Giovanardi denuncia il furto della sua auto ma era dove l’aveva parcheggiata

denuncia il furto della sua auto ma il mezzo è sempre stato lì, dove era stato parcheggiato alcune ore prima. È successo all'ex senatore Carlo Giovanardi, 75 anni, mentre si trovava a Castelvetro di Modena per un pranzo con alcuni amici. A raccontare l'accaduto è stato proprio l'ex politico che l'1 maggio, giorno successivo al presunto furto, aveva rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta di Modena, denunciando quanto accaduto il 30 aprile. "Credevo fosse una zona tranquilla, eppure due ore dopo, quando sono tornato indietro, non ho ritrovato più l'auto. Mi sembrava davvero strano, e così è partita la ricerca: ho attraversato tutte le vie del centro storico, ma della mia Audi grigia non c'era traccia", ha raccontato al quotidiano. L'ex senatore, convinto di aver lasciato la sua auto in via XX settembre, aveva quindi deciso di sporgere denuncia presso la caserma dei carabinieri di Castelvetro.

Giovanardi denuncia il furto dell'auto, ma viene ritrovata dove l'aveva parcheggiata - E' successo a Castelvetro, sulle colline modenesi. Il sindaco Federico Poppi: "Il reato non c'è stato, il caso non esiste"

Giovanardi denuncia ai carabinieri il furto della sua auto: ma era solo parcheggiata - Credeva che gli avessero rubato l'auto l'ex senatore Carlo Giovanardi, che lo scorso 30 aprile aveva deciso di sporgere denuncia ai carabinieri di Castelvetro di Modena dopo che, di ritorno da un pranzo, non era più riuscito a trovare la sua macchina. In realtà, nessuno l'aveva rubata. La macchina era sempre stata lì dove l'ex ministro l'aveva parcheggiata qualche ora prima.

