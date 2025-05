Carenza organico vigili del fuoco l’appello della sindaca Foronchi | La sicurezza non può aspettare

© Riminitoday.it - Carenza organico vigili del fuoco, l’appello della sindaca Foronchi: “La sicurezza non può aspettare" sicurezza non può aspettare. Chiedo al Governo di attivarsi per inviare personale affinché venga garantito il presidio del territorio, soprattutto in vista della stagione estiva. Cattolica non può rischiare la chiusura neppure temporanea del distaccamento”. La sindaca Franca Foronchi si. 🔗 “Lanon può. Chiedo al Governo di attivarsi per inviare personale affinché venga garantito il presidio del territorio, soprattutto in vistastagione estiva. Cattolica non può rischiare la chiusura neppure temporanea del distaccamento”. LaFrancasi. 🔗 Riminitoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

L'allarme dei sindacati: "Grave carenza d'organico per i vigili del fuoco, a rischio il soccorso pubblico" - Le organizzazioni sindacali Fp Cgil Vvf e Usb Vvf hanno allertato le istituzioni locali a proposito della grave carenza di organico che sta colpendo il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rimini che, secondo loro, ha "pesanti ripercussioni sulla sicurezza del territorio e sul benessere... 🔗riminitoday.it

"Carenza di organico per i vigili del fuoco" - Rimediare alla carenza di organico al comando dei Vigili del fuoco di Forlì-Cesena. È la richiesta di Valentina Ancarani, consigliere regionale del Pd che attraverso un’interrogazione invita la giunta ad attivarsi con il ministero dell’Interno affinché gestisca la situazione. "Secondo i dati aggiornati al comando provinciale i capi squadra e capi reparto effettivi nei turni sono 54 su un organico teorico previsto di 92, a cui si aggiungono 6 unità graduate non idonee al soccorso. 🔗ilrestodelcarlino.it

La consigliera regionale Ancarani (Pd): "Rimediare alla carenza di organico al comando dei Vigili del fuoco" - Rimediare alla carenza di organico al comando dei Vigili del fuoco di Forlì-Cesena. È la richiesta della consigliera regionale Valentina Ancarani (Pd) che attraverso un'interrogazione invita la giunta ad attivarsi con il ministero dell'Interno affinché gestisca la situazione. "Secondo i dati... 🔗forlitoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cattolica, carenza Vigili del fuoco, l’appello della sindaca Foronchi: “La sicurezza non può aspettare” - Anche a Cattolica, la carenza dell’organico dei Vigili del fuoco sta facendo preoccupare l’intera comunità, a cominciare dalla prima cittadina. “La sicurezza non può aspettare. Chiedo al Governo di at ... 🔗chiamamicitta.it

Rimini, il sindaco Sadegholvaad: “Carenze dell’organico dei Vigili del Fuoco, il Governo non può restare in silenzio” - Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad accende i riflettori sulla carenza dell’organico dei Vigili del Fuoco: “Non raramente accade che passino in ... 🔗corriereromagna.it

Rimini, emergenza Vigili del Fuoco: il deficit di organico rischia di aggravarsi - La carenza di Vigili del Fuoco nella provincia di Rimini rischia di aggravarsi: Sadegholvaad raccoglie appello dei sindacati ... 🔗altarimini.it