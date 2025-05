Cardiologia da record Stenosi mitralica severa nuove speranze di cura

Un altro grande risultato la sanità modenese, una vera eccellenza nel panorama nazionale. Per la prima volta infatti al Policlinico di Modena è stato eseguito un intervento di valvuloplastica mitralica percutanea (in sintesi un intervento che punta ad allargare la valvola mitrale ovvero che regola il passaggio di sangue dall'atrio sinistro al ventricolo sinistro del cuore) con catetere dedicato Inoue su un paziente di 89 anni, affetto da Stenosi mitralica organica severa e già operato in passato per la sostituzione della valvola aortica. L'operazione è stata resa necessaria dall'impossibilità di sottoporre il paziente a un'ulteriore cardiochirurgia tradizionale, a causa del rischio operatorio troppo elevato. Si tratta di una procedura rara: nel mondo si contano solo circa cento interventi all'anno con questa metodica.

