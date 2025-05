Cardinali Proseguire e custodire il magistero di Papa Francesco

CITTA' DEL VATICANO (ITALPRESS) – La nona Congregazione Generale dei Cardinali, questa mattina, ha avuto inizio alle ore 9:00, con un momento di preghiera comune. Erano presenti 177 Cardinali, di cui 127 elettori.In apertura, sono stati sorteggiati i Cardinali della Commissione che assiste il camerlengo nelle congregazioni particolari per il disbrigo degli affari ordinari: si tratta del Cardinale Robert Francis Prevost, O.S.A., e del Cardinale Marcello Semeraro, mentre resta confermato il Cardinale Reinhard Marx in quanto coordinatore del Consiglio per l'Economia.La sessione si è articolata in 26 interventi, che hanno toccato diversi temi di rilevanza ecclesiale e pastorale. Si è riflettuto sul duplice compito della Chiesa: vivere e testimoniare la comunione al proprio interno, e promuovere la fraternità nel mondo.

Thiago Motta, Ravezzani non ha dubbi sul tecnico: «Per capire se sia utile proseguire con lui, la Juventus deve valutare queste cose» - di Redazione JuventusNews24Thiago Motta e il suo futuro sono stati analizzati così dal giornalista Fabio Ravezzani dopo la sconfitta della Juve con la Fiorentina Attraverso il suo profilo X, il giornalista Fabio Ravezzani ha commentato così la posizione della Juve sul futuro di Thiago Motta. Ecco cosa ha detto sul momento che sta vivendo la squadra bianconera. Per valutare se sia utile proseguire con Motta, la Juve deve valutare se abbia senso continuare senza titolari certi, un gruppo disorientato, un gioco in involuzione e una serie di cambi sbagliati dalla panchina. 🔗juventusnews24.com

Da Tagle a Centocelle a Zuppi a Trastevere, le parrocchie dei cardinali (INFOGRAFICA) - AGI - Non tutte le parrocchie hanno un cardinale, ma ogni cardinale ha la sua parrocchia nella Diocesi di Roma. Si tratta di una tradizione antica che vuole che a ogni nomina corrisponda un legame con una chiesa romana, un "titolo" che consente al Cardinale di fare visita, celebrare messa, avere rapporti con il parroco. Proprio come fece Papa Francesco durante il suo magistero con Santa Maria Maggiore. 🔗agi.it

Il Conclave è già iniziato: più di 80 cardinali a Roma, riunioni e incontri - Sono già più di 80 i cardinali che si trovano oggi in Vaticano: la stima è stata diffusa dalla sala stampa della Santa Sede, con riferimento ai porporati che hanno partecipato al rito della traslazione della salma di papa Francesco oppure presenti all'interno della basilica di San Pietro. Ieri, alla prima congregazione generale dei cardinali dopo il decesso del pontefice hanno preso parte circa 60 porporati. 🔗iltempo.it

