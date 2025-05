Capri e Anacapri | carabinieri arrestano pusher

carabinieri di Capri hanno trovato l'uomo un 43enne del posto con cinque dosi di droga. Sorpreso mentre cedeva crack

Ad AnaCapri i carabinieri della stazione di Capri hanno arrestato per spaccio di drogati Costanzo Della Valle, 43enne del posto già noto alle forze dell'ordine.

I carabinieri, impegnati in un servizio ad hoc, hanno fermato il 43enne mentre cedeva del crack ad un acquirente.

L'uomo è stato trovato in possesso di 5 dosi della stessa sostanza stupefacente mentre il cliente é stato segnalato alla prefettura.

