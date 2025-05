Capiago Intimiano Ats Insubria smentisce | nessun caso di febbre gialla

© Quicomo.it - Capiago Intimiano, Ats Insubria smentisce: nessun caso di febbre gialla nessun caso di febbre gialla è stato registrato a Capiago Intimiano. A chiarirlo è ATS Insubria, che interviene con una nota ufficiale per smentire le notizie circolate in modo impreciso su alcuni organi di stampa.Secondo quanto comunicato dall’Agenzia, è stato confermato un solo caso di. 🔗 diè stato registrato a. A chiarirlo è ATS, che interviene con una nota ufficiale per smentire le notizie circolate in modo impreciso su alcuni organi di stampa.Secondo quanto comunicato dall’Agenzia, è stato confermato un solodi. 🔗 Quicomo.it

Se ne parla anche su altri siti

“Norovirus in quasi tutti i campioni esaminati”: l’esito delle indagini di Ats Insubria per i malori dopo la scuola a Gallarate - Gallarate (Varese), 7 marzo 2025 – Caso dei malori in sequenza registrati martedì scorso fra gli studenti del plesso scolastico Manzoni di Gallarate, in provincia di Varese. Oggi l'Ats Insubria ha informato che "i risultati delle analisi effettuate dalla Microbiologia dell'Asst Valle Olona, diretta da Gioconda Brigante, hanno evidenziato la presenza di norovirus nella quasi totalità dei campioni fecali esaminati". 🔗ilgiorno.it

Como, allarme sanitario a Capiago Intimiano per un caso di febbre Dengue: scattano tre giorni di disinfestazione - Capiago Intimiano (Como), 3 maggio 2025 – La disinfestazione programmata dopo la scoperta di un caso di Dengue nel Comasco sarà eseguita a partire da oggi, sabato 3 maggio, fino al 5 maggio nella frazione Olmeda del Comune di Capiago Intimiano, con il supporto della Protezione civile e di una ditta specializzata. Lo ha spiegato il sindaco Emanuele Cappelletti che ha firmato l'ordinanza al riguardo, recependo le richieste dell'Ats Insubria. 🔗ilgiorno.it

Stanno male dopo il pranzo a scuola, 31 bambini al pronto soccorso: le indagini di Ats Insubria - Il fatto è accaduto a Gallarate (in provincia di Varese) zona comunque di competenza di Ats Insubria. Per una possibile intossicazione alimentare nella mensa della scuola primaria Manzoni-Madonna in Campagna, dopo aver pranzato in mensa, 31 bambini hanno manifestato sintomi come nausea, vomito e... 🔗quicomo.it

Approfondimenti da altre fonti

Capiago Intimiano, Ats Insubria smentisce: nessun caso di febbre gialla; Dengue a Capiago Intimiano, ATS Insubria rassicura: Nessun allarme; Caso di Dengue a Capiago Intimiano: scatta l’intervento preventivo; Un caso di Dengue a Capiago Intimiano. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Capiago Intimiano, Ats Insubria smentisce: nessun caso di febbre gialla - Nessun caso di febbre gialla è stato registrato a Capiago Intimiano. A chiarirlo è ATS Insubria, che interviene con una nota ufficiale per smentire le notizie circolate in modo impreciso su alcuni ... 🔗quicomo.it

Dengue a Capiago Intimiano, ATS Insubria rassicura: “Nessun allarme” - CAPIAGO INTIMIANO (CO) – L’ATS Insubria ha rilasciato una nota ufficiale in merito alla segnalazione di un caso di Dengue nel comune di Capiago Intimiano. L’Ag enzia precisa che, a seguito ... 🔗varese7press.it

Caso di Dengue nel Comasco, iniziata la disinfestazione: “Importato dall’estero, nessun allarme” - Un caso di Dengue a Capiago Intimiano. A informare i cittadini è stato il sindaco Emanuele Cappelletti: "In queste ore siamo stati portati a conoscenza da Ats Insubria di un caso contratto all’estero ... 🔗informazione.it