Caos nel parcheggio del Parco Auto in trappola e chiamate al 112

© Ilgiorno.it - Caos nel parcheggio del Parco. Auto in trappola e chiamate al 112 Parco di Monza. Il Primo Maggio si è trasformato per molti Automobilisti diretti al polmone verde e al vicino Street Food Festival, allestito fino a domenica ai Boschetti Reali, in una vera odissea fatta di lunghe attese, parcheggi al collasso e proteste sfociate nelle telefonate al 112.La polizia locale ha dovuto effettuare diversi interventi per cercare di snellire le code, ma il Caos è esploso intorno al grande parcheggio di 1200 posti di Porta Monza, a ridosso del principale ingresso al Parco di viale Cavriga, in pieno pomeriggio, al punto da chiedere l’intervento dei carabinieri. "Ci sono stati intasamenti di afflusso del tutto straordinari – commenta l’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia – per cui la pattuglia di polizia locale è intervenuta più volte in operazioni di alleggerimento. 🔗 Un pomeriggio carico di tensione per parecchi visitatori deldi Monza. Il Primo Maggio si è trasformato per moltimobilisti diretti al polmone verde e al vicino Street Food Festival, allestito fino a domenica ai Boschetti Reali, in una vera odissea fatta di lunghe attese, parcheggi al collasso e proteste sfociate nelle telefonate al 112.La polizia locale ha dovuto effettuare diversi interventi per cercare di snellire le code, ma ilè esploso intorno al grandedi 1200 posti di Porta Monza, a ridosso del principale ingresso aldi viale Cavriga, in pieno pomeriggio, al punto da chiedere l’intervento dei carabinieri. "Ci sono stati intasamenti di afflusso del tutto straordinari – commenta l’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia – per cui la pattuglia di polizia locale è intervenuta più volte in operazioni di alleggerimento. 🔗 Ilgiorno.it

Cosa riportano altre fonti

Maxi parcheggio a parco di Belloluogo: 100 posti auto e camper entro l'estate - Entro l?estate 2025, Lecce offrirà ai cittadini e ai visitatori una nuova area di sosta strategica, immersa nel verde e perfettamente integrata con la rete urbana. I lavori di... 🔗quotidianodipuglia.it

Furti, scassi e auto danneggiate nel parcheggio, le strutture Asl sempre più nel caos - "L’Azienda sanitaria, che dovrebbe primeggiare nella sicurezza è diventata accoglienza per tossicodipendenti, aggressori, ladri e malviventi. Tossici ormai accasati sia di notte che di giorno, girano all’interno delle strutture sanitarie muniti di siringhe infette lame da taglio minacciando i... 🔗frosinonetoday.it

Roberto Bolzoni trovato morto a Lodi dentro la sua auto chiusa a chiave: “È stato ucciso nel parcheggio” - Roberto Bolzoni è stato trovato senza vita all'interno della sua auto chiusa a chiave e parcheggiata in piazza Omegna a Lodi. Il 61enne, scomparso dalla scorsa domenica, è stato accoltellato.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Caos nel parcheggio del Parco. Auto in trappola e chiamate al 112; Monza, caos parcheggi al Parco: un Primo maggio tra code e attese di un’ora. “Eravamo imprigionati”; Maxi parcheggio a parco di Belloluogo: 100 posti auto e camper entro l'estate; Maximall, caos parcheggi a Torre Annunziata: il prete cancella la messa. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Caos nel parcheggio del Parco. Auto in trappola e chiamate al 112 - Un pomeriggio carico di tensione per parecchi visitatori del Parco di Monza. Il Primo Maggio si è trasformato per molti automobilisti diretti al polmone verde e al vicino Street Food Festival, ... 🔗ilgiorno.it

Monza, caos parcheggi al Parco: un Primo maggio tra code e attese di un’ora. “Eravamo imprigionati” - Sosta impossibile per lo Street Food Festival: auto intrappolate, chiamato il 112. L’ex assessora Turato: “Servono trasporti pubblici e un piano traffico festivo” ... 🔗msn.com

Primo Maggio, bloccati per ore nel parcheggio del Parco di Monza: gli automobilisti chiamano il 112 - “Imprigionati in un parco strapieno, stracolmo, in una situazione al collasso”. È questa la denuncia di decine e decine di automobilisti che ieri pomeriggio sono arrivati al Parco di Monza per una gio ... 🔗milano.repubblica.it