Caos concorso dirigenti | prove orali sospese in Campania denunce di incongruenze nei verbali in Veneto

Caos sul concorso per dirigenti scolastici. Dopo il caso della Campania, dove le prove orali sono state sospese a causa di anomalie attualmente al vaglio della Procura di Napoli — che ha ricevuto denunce per falso in atto pubblico — anche dal Veneto arrivano segnalazioni. Un gruppo di docenti denuncia infatti "gravi incongruenze nei verbali" e "refusi che potrebbero far ipotizzare una correzione seriale, anziché individuale".Il ricorso al Tar della Regione Lazio è già stato depositato attraverso il legale Domenico Naso. Una bufera che non s'arresta. In Campania i candidati esclusi hanno analizzato i documenti rilevando presunti ritocchi a posteriori sugli elaborati scritti, con cancellature e modifiche evidenziate da una perizia calligrafica ufficiale e da successive analisi eseguite anche tramite intelligenza artificiale.

