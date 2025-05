Caos a Miami | partenza rinviata nella Sprint bandiera rossa e Leclerc già fuori!

© Oasport.it - Caos a Miami: partenza rinviata nella Sprint, bandiera rossa e Leclerc già fuori! Sprint Race del GP di Miami, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito della località statunitense. Charles Leclerc ne ha fatto le spese andando a sbattere contro il muro del rettilineo che portava a curva 11, incappando in un acqua planning che gli ha fatto perdere il controllo della Ferrari. Le condizioni meteo sono migliorate nei minuti successivi e le monoposto sono state schierate sulla griglia di partenza.La partenza della gara veloce era in programma alle ore 18.00 italiane, ma l’asfalto era bagnato e le condizioni della pista non erano delle migliori poiché l’asfalto non gode di elevate doti di drenaggio. A quell’ora le monoposto sono partite alle spalle della safety car e hanno percorso un paio di giri di ricognizione, ma i commissari di gara hanno valutato che non c’erano le condizioni ideali per fare disputare la Sprint Race sulla distanza dei 100 chilometri. 🔗 Un acquazzone si è abbattuto una trentina di minuti prima dellaRace del GP di, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito della località statunitense. Charlesne ha fatto le spese andando a sbattere contro il muro del rettilineo che portava a curva 11, incappando in un acqua planning che gli ha fatto perdere il controllo della Ferrari. Le condizioni meteo sono migliorate nei minuti successivi e le monoposto sono state schierate sulla griglia di.Ladella gara veloce era in programma alle ore 18.00 italiane, ma l’asfalto era bagnato e le condizioni della pista non erano delle migliori poiché l’asfalto non gode di elevate doti di drenaggio. A quell’ora le monoposto sono partite alle spalle della safety car e hanno percorso un paio di giri di ricognizione, ma i commissari di gara hanno valutato che non c’erano le condizioni ideali per fare disputare laRace sulla distanza dei 100 chilometri. 🔗 Oasport.it

Perché la gara di MotoGP è iniziata in ritardo ad Austin: caos e partenza rinviata - Il meteo spariglia le carte al COTA di Austin (Texas), circuito che sta ospitando questa settimana il GP degli USA, terzo appuntamento del Motomondiale 2025 di MotoGP. La partenza della gara della classe Regina è stata infatti ritardata di sedici minuti, a causa di una situazione sui generis avvenuta proprio pochi istanti prima dallo spegnimento dei semafori. L’ago della bilancia è stata la scelta delle gomme utilizzate dai piloti. 🔗oasport.it

LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: pista bagnata, partenza rinviata! Leclerc già fuori! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL VIDEO DELL’INCIDENTE DI LECLERC 18.07 Il lungo in frenata di Max Verstappen. Max Verstappen locks up and briefly runs wide! Several drivers are complaining of low visibility out there#F1 #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/CBM4WQdvqu — Formula 1 (@F1) May 3, 2025 18.06 Ricordiamo che alle 22.00 inizieranno le qualifiche. Da regolamento servono 2 ore e mezza di margine tra la Sprint e le qualifiche. 🔗oasport.it

Partenza shock e mazzata Conceicao: Milan nel caos - Il Milan strappa un punto dal match in casa con la Fiorentina: ora la Champions è un miraggio Una partita pazza a San Siro tra Milan e Fiorentina con il pareggio per 2-2 tutto sommato corretto per quanto visto in campo. I Viola hanno giocato una prima frazione perfetta, specialmente ad inizio gara, salvo poi cedere il passo una ripresa totalmente rossonera. Partenza shock e mazzata Conceicao: Milan nel caos (Lapresse) – tvplay. 🔗tvplay.it

