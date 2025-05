Cantano Bella ciao e Ignazio La Russa fa il gesto | Vi faccio un culo così

© Cataniatoday.it - Cantano "Bella ciao" e Ignazio La Russa fa il gesto: "Vi faccio un culo così" Ignazio La Russa è andato a Sesto San Giovanni e a Novate Milanese per inaugurare uno slargo e un monumento dedicati a Sergio Ramelli, militante del Msi ucciso a 18 anni nel 1975 da alcuni membri della sinistra extraparlamentare vicini ad Avanguardia operaia. 🔗 Il 28 aprile il presidente del SenatoLaè andato a Sesto San Giovanni e a Novate Milanese per inaugurare uno slargo e un monumento dedicati a Sergio Ramelli, militante del Msi ucciso a 18 anni nel 1975 da alcuni membri della sinistra extraparlamentare vicini ad Avanguardia operaia. 🔗 Cataniatoday.it

