© Inter-news.it - Candreva esalta: «Thuram strepitoso contro il Barcellona. Inter, mi aspetto questo» Candreva si è espresso nel pre-partita di Inter-Verona, sfida della trentacinquesima giornata di Serie A. Di seguito il suo commento.LE DICHIARAZIONI – Antonio Candreva si è pronunciato a Sky Sport prima del fischio d'inizio di Inter–Verona. L'ex calciatore nerazzurro ha innanzitutto focalizzato la sua attenzione sulla sfida di martedì 6 maggio contro il Barcellona: «Sarà un San Siro gremito che darà la spinta ai suoi ragazzi. Ci sarà un ambiente fantastico perché l'Inter ha fatto finora un percorso grandioso. Nella serata di martedì si sentirà solo una spinta dei tifosi verso i calciatori, data l'importanza di tale match».Candreva esalta Thuram prima di Inter-VeronaIL COMMENTO – Candreva ha poi proseguito soffermandosi su Marcus Thuram, autore di una straordinaria prestazione nel match contro il Barcellona: «Si è messo a disposizione della squadra, facendo una corsa in più dei compagni e aiutando in difesa.

Juve Empoli, Marchisio esalta la giocata vincente di Thuram: scatta il paragone con un grande del passato! - di Redazione JuventusNews24Juve Empoli, Marchisio applaude la straordinaria giocata di Thuram attraverso un commento social Il pareggio in grande stile di Khéphren Thuram in Juve Empoli di Coppa Italia ha mandato in visibilio non solo i tifosi presenti all’Allianz Stadium. La giocata pazzesca, con cui il francese ha griffato l’1-1 contro i toscani, è stata elogiata anche da Claudio Marchisio attraverso un messaggio social. 🔗juventusnews24.com

Thuram esalta Kolo Muani: «È fortissimo, quello che sta facendo alla Juve è quello che sa fare». Poi rivela questo su suo fratello e sulla sconfitta nel derby d’Italia - di Redazione JuventusNews24Thuram esalta Kolo Muani e parla di suo fratello: tutte le dichiarazioni dell’attaccante dell’Inter sui bianconeri L’attaccante dell’Inter Marcus Thuram ha parlato ai microfoni di DAZN per analizzare la partita contro la Juve, in particolare soffermandosi su suo fratello Thuram e Kolo Muani. THURAM – «Giocare contro mio fratello minore è stato un momento speciale, mi ha fatto strano perché abbiamo condiviso tanti allenamenti nei campi da piccoli. 🔗juventusnews24.com

Bijol esalta Thuram: «Un giocatore cosi lo puoi contenere soltanto in un modo…» - di RedazioneBijol esalta Thuram: «Un giocatore cosi lo puoi contenere soltanto in un modo…» Le parole del difensore dell’Udinese Intervistato dai microfoni de la Repubblica, Jaka Bijol, difensore dell’Udinese, obiettivo del calciomercato Inter, ha parlato cosi: THURAM- «Un giocatore del genere va contenuto con il gioco di squadra. E dell’Inter non devi dimenticarti nessuno. Segnano tutti, difensori compresi». 🔗internews24.com

Thuram e il razzismo: "Pensare che non si possa eliminare vuol dire non lottare contro" - Un razzista non saprà mai trasmettere dei valori positivi ai propri figli. "Vero, però si può fare in modo che ce ne siano sempre di meno. Io penso che un giorno il razzismo verrà eliminato ... 🔗msn.com

Inter, si ferma Thuram: le condizioni e quando può rientrare - MILANO - Brutta tegola in casa Inter, dove si è fermato Marcus Thuram. L'attaccante francese si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali, che hanno evidenziato un ... 🔗corrieredellosport.it