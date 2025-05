Campo di Ciccarello il centrodestra | Nessuna cerimonia potrà cancellare anni di abbandono

© Reggiotoday.it - Campo di Ciccarello, il centrodestra: "Nessuna cerimonia potrà cancellare anni di abbandono" Campo di Ciccarello come fosse un traguardo personale, in realtà dovrebbe solo vergognarsi: per anni ha lasciato marcire una struttura storica, sottraendo ai giovani il diritto allo sport e abbandonando un intero quartiere nell’incuria e. 🔗 "Il sindaco Falcomatà oggi festeggia l’inaugurazione deldicome fosse un traguardo personale, in realtà dovrebbe solo vergognarsi: perha lasciato marcire una struttura storica, sottraendo ai giovani il diritto allo sport e abbandonando un intero quartiere nell’incuria e. 🔗 Reggiotoday.it

