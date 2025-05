Campionato Sammarinese | al via i quarti di finale con Tre Penne e Cosmos

© Sport.quotidiano.net - Campionato Sammarinese: al via i quarti di finale con Tre Penne e Cosmos quarti di finale di Campionato. Poi, dopo un breve riposo, si ritroveranno di fronte nell’infrasettimanale per le gare di ritorno e verdetti annessi. Intanto, oggi, si parte con squadre che non sono state impegnate nel recente turno preliminare. Quindi non Fiorentino e Faetano, che giocheranno domani, bensì Tre Penne, Cosmos, Folgore e San Giovanni. Le prime due sono quelle che di fatto apriranno il programma dei quarti di finale. Si gioca infatti su fasce orarie differenti e quella delle 15 è riservata a biancazzurri e gialloverdi, che in stagione si sono affrontati due volte con una complessiva supremazia del Cosmos, vincente al ritorno dopo l’1-1 dell’andata e in grado di chiudere la stagione regolare davanti agli avversari di oggi, ma per un punto appena. 🔗 Murata e Juvenes-Dogana sono state le ultime a salutare la compagnia. Le otto ‘superstiti’ inizieranno a sfidarsi tra oggi e domani per l’andata deididi. Poi, dopo un breve riposo, si ritroveranno di fronte nell’infrasettimanale per le gare di ritorno e verdetti annessi. Intanto, oggi, si parte con squadre che non sono state impegnate nel recente turno preliminare. Quindi non Fiorentino e Faetano, che giocheranno domani, bensì Tre, Folgore e San Giovanni. Le prime due sono quelle che di fatto apriranno il programma deidi. Si gioca infatti su fasce orarie differenti e quella delle 15 è riservata a biancazzurri e gialloverdi, che in stagione si sono affrontati due volte con una complessiva supremazia del, vincente al ritorno dopo l’1-1 dell’andata e in grado di chiudere la stagione regolare davanti agli avversari di oggi, ma per un punto appena. 🔗 Sport.quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

Inter-Bayern Monaco: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e streaming. Il ritorno dei quarti di Champions - Dopo la straordinaria vittoria a Monaco di Baviera per 2-1, l'Inter è pronta al secondo atto dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, questa volta nel proprio... 🔗ilmessaggero.it

Stangata per i rossoneri, quattro punti penalizzazione nel prossimo campionato - Brutte notizie per il club che nella prossima stagione avrà una partenza ad handicap: quattro punti in meno in classifica Non sono positive le notizie che arrivano sul fronte federale. Il calcio italiano sta per fare i conti con l’ennesima penalizzazione in classifica, in un momento particolarmente delicato per tutto il movimento. Stangata per i rossoneri, quattro punti penalizzazione nel prossimo campionato (LaPresse) – Calciomercato. 🔗calciomercato.it

Bayern Monaco Inter, problemi in difesa per Kompany! Un difensore salta i quarti di Champions? Gli aggiornamenti - di RedazioneBayern Monaco Inter, problemi in difesa per Kompany! Un difensore salta la doppia sfida? Gli aggiornamenti Il Bayern Monaco dovrà fare a meno di un elemento chiave in vista della sfida di Champions League contro l’Inter. Anche se mancano ancora diverse settimane all’incontro, sembra improbabile che Kim possa essere disponibile. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che analizza nel dettaglio l’infortunio del difensore, emerso nel pomeriggio di ieri. 🔗internews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Campionato Sammarinese: al via i quarti di finale con Tre Penne e Cosmos; Campionato Sammarinese: al via i quarti di finale; Playoff al via: La Fiorita favorita, Cosms-Tre Penne scontro più equilibrato; Campionato Sammarinese: Tre Penne e Cosmos ai Quarti di Finale playoff col San Giovanni. 🔗Cosa riportano altre fonti

Campionato Sammarinese: al via i quarti di finale - Murata e Juvenes-Dogana sono state le ultime a salutare la compagnia. Le otto “superstiti” inizieranno a sfidarsi tra domani (sabato) e domenica per l’andata dei Quarti di Finale di campionato. Poi, d ... 🔗newsrimini.it

Campionato: domani al via la post-season con due gare del Turno Preliminare - In caso di parità al termine dei novanta minuti non sono previsti tempi supplementari (né rigori) ma si qualifica al tabellone dei playoff la squadra meglio posizionata in stagione regolare. Il ... 🔗newsrimini.it

Calcio RSM, Tre Penne e Cosmos ai quarti di finale playoff - Degli anticipi della penultima giornata della stagione regolare di Campionato Sammarinese, è soprattutto Fiorentino-Cosmos a mettere sul piatto punti dal considerevole peso specifico in ottica postsea ... 🔗altarimini.it