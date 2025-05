Campionato regionale di Taekwondo trionfo per i ragazzi della Albatros che dominano il podio

Taekwondo. Al Campionato regionale disputato a Barcellona Pozzo di Gotto i ragazzi dell'Asd Albatros hanno conquistato un oro, un argento e un bronzo trionfando al termine di una competizione avvincente e piena di emozioni."Questi risultati straordinari - dicono i

