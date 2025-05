Campionato di Promozione | San Pietro in Vincoli anticipa il match contro Civitella

© Sport.quotidiano.net - Campionato di Promozione: San Pietro in Vincoli anticipa il match contro Civitella Campionato di Promozione è più che altro una passerella per le 5 formazioni del Ravennate. I verdetti sono già scritti. Il San Pietro in Vincoli può dunque anticipare a oggi alle 15.30 il match casalingo contro il Civitella. La formazione di mister Delmastio, tredicesima in classifica, è a quota 37 e, in chiave playout, col pareggio di domenica scorsa a Forlì sul campo dell’Edelweiss, è diventata irraggiungibile dal Forlimpopoli, che insegue a -3. In caso di arrivo a pari punti infatti, l’undici verdeblù è in vantaggio negli scontri diretti, vinti entrambi (2-1 all’andata in trasferta e 3-1 al ritorno).L’altro aspetto da tenere in considerazione è la riattivazione del meccanismo del playout, ma le 2 squadre che in linea teorica sono in grado di insidiare i verdeblu (Bellariva ed Edelweiss), giocano lo scontro diretto, rendendo in ogni caso impossibile riportare a -6 il distacco della sedicesima classificata. 🔗 L’ultima giornata deldiè più che altro una passerella per le 5 formazioni del Ravennate. I verdetti sono già scritti. Il Saninpuò dunquere a oggi alle 15.30 ilcasalingoil. La formazione di mister Delmastio, tredicesima in classifica, è a quota 37 e, in chiave playout, col pareggio di domenica scorsa a Forlì sul campo dell’Edelweiss, è diventata irraggiungibile dal Forlimpopoli, che insegue a -3. In caso di arrivo a pari punti infatti, l’undici verdeblù è in vantaggio negli scontri diretti, vinti entrambi (2-1 all’andata in trasferta e 3-1 al ritorno).L’altro aspetto da tenere in considerazione è la riattivazione del meccanismo del playout, ma le 2 squadre che in linea teorica sono in grado di insidiare i verdeblu (Bellariva ed Edelweiss), giocano lo sdiretto, rendendo in ogni caso impossibile riportare a -6 il distacco della sedicesima classificata. 🔗 Sport.quotidiano.net

Campionato di Promozione: San Pietro in Vincoli e Sparta Castel Bolognese in lotta per la salvezza - Il campionato di Promozione, propone per domani le gare della giornata n.32. Al termine della ‘stagione regolare’ mancano 3 turni. San Pietro in Vincoli e Sparta Castel Bolognese sono in pole position per conquistare la salvezza diretta, ma non possono permettersi passi falsi. Cervia United-Forlimpopoli. Cinque gare di fila senza vittorie (4 pareggi e un ko) hanno frenato i gialloblù. La formazione di mister Montanari, che dovrà rinunciare allo squalificato Tisselli, ha l’obiettivo di chiudere la stagione nei piani alti, conservando il 5° posto a quota 51. 🔗sport.quotidiano.net

San Pietro in Vincoli festeggia la salvezza nel campionato di Promozione - Con lo 0-0 conseguito a Forlì sul campo dell’Edelweiss Jolly, il San Pietro in Vincoli ha festeggiato la salvezza con una giornata di anticipo. Era questo l’ultimo verdetto che interessava le rappresentanti della nostra provincia nel campionato di Promozione. La formazione di mister Delmastio, tredicesima in classifica, è salita a quota 37 e – in chiave playout – è diventata irraggiungibile dal Forlimpopoli, che insegue a -3. 🔗sport.quotidiano.net

Campionato di Promozione: San Pietro in Vincoli anticipa il match contro Civitella - Ultima giornata di campionato con verdetti già scritti. San Pietro in Vincoli anticipa il match, Cervia United ospita Savignanese. 🔗msn.com

San Pietro in Vincoli festeggia la salvezza nel campionato di Promozione - Con lo 0-0 conseguito a Forlì sul campo dell’Edelweiss Jolly, il San Pietro in Vincoli ha festeggiato la salvezza con una giornata di anticipo. Era questo l’ultimo verdetto che interessava le rapprese ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Campionato di Promozione: Scontri Decisivi per la Salvezza nella Penultima Giornata - La penultima giornata del campionato di Promozione potrebbe decidere la salvezza con scontri chiave come Edelweiss-Spiv e Bakia-Sparta Castel Bolognese. 🔗ilrestodelcarlino.it