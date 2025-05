Campionati di Volley | Penultima Giornata Cruciale per Play-off e Retrocessioni

© Ilrestodelcarlino.it - Campionati di Volley: Penultima Giornata Cruciale per Play-off e Retrocessioni Campionati di Volley, a parte la D femminile che si è già conclusa, arrivano oggi alla Penultima Giornata.SERIE B. Dopo aver battuto Firenze 3 a 1, l’Ama San Martino gioca oggi alle 21 a Castelfranco di Sotto contro l’Arno Toscana. I Vigili del Fuoco ospitano la forte Beca Modena al PalaCanossa alle 21.SERIE B1. In settimana la Tirabassi & Vezzali (sesta e salva) ha perso 3 a 0 a San Giorgio e oggi alle 18 affronta in casa il Volley Modena. Stesso orario per Canniccia-Giusto Spirito Rubierese, con Rubiera non ancora salvo, visto che retrocedono in quattro.SERIE B2. Reggiane nelle Marche dalle 17,30: la Fos CVR, già certa dei Play-off, gioca a Porto Potenza Picena che rischia la retrocessione, come il Team 80 Pesaro che riceve l’Arbor. In fondo, a Montelabbate si affrontano le due retrocesse da tempo, Mega Volley Pesaro e Ama San Martino. 🔗 di, a parte la D femminile che si è già conclusa, arrivano oggi alla.SERIE B. Dopo aver battuto Firenze 3 a 1, l’Ama San Martino gioca oggi alle 21 a Castelfranco di Sotto contro l’Arno Toscana. I Vigili del Fuoco ospitano la forte Beca Modena al PalaCanossa alle 21.SERIE B1. In settimana la Tirabassi & Vezzali (sesta e salva) ha perso 3 a 0 a San Giorgio e oggi alle 18 affronta in casa ilModena. Stesso orario per Canniccia-Giusto Spirito Rubierese, con Rubiera non ancora salvo, visto che retrocedono in quattro.SERIE B2. Reggiane nelle Marche dalle 17,30: la Fos CVR, già certa dei-off, gioca a Porto Potenza Picena che rischia la retrocessione, come il Team 80 Pesaro che riceve l’Arbor. In fondo, a Montelabbate si affrontano le due retrocesse da tempo, MegaPesaro e Ama San Martino. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Ne parlano su altre fonti

Volley, penultima giornata Serie A1 Femminile 2024/2025: Roma e Firenze duello-salvezza a distanza - Penultima giornata della regular season della Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley: un turno infrasettimanale tutto da vivere tra martedì 25 e mercoledì 26 febbraio. Ad aprire le danze è l’anticipo del martedì tra Firenze e Conegliano. Le pantere di Daniele Santarelli puntano all’ennesimo successo per rimanere imbattute, ma devono prestare molta attenzione con un’avversaria molto affamata. La squadra guidata da Federico Chiavegatti, infatti, hanno vinto domenica lo scontro diretto a Talmassons e sono ora terzultime in classifica, ma con soli due punti di vantaggio su Roma. 🔗sportface.it

Volley femminile, Chieri-Scandicci, Novara-Conegliano e Milano-Bergamo infiammano la 23ma giornata di A1 - Che sfide, che super turno di campionato che va ad intrecciarsi con una settimana densa di sfide decisive in Europa per le squadre italiane. La giornata numero 23, la quart’ultima di campionato, mette di fronte tra loro, scherzo del calendario, sei delle prime sette squadre della classifica in tre sfide che definire stellari non è esagerato. A Novara va in scena la ripetizione della semifinale di Coppa Italia che ha regalato qualche emozione più del previsto tra Igor Gorgonzola e Prosecco Doc Imoco Conegliano. 🔗oasport.it

Volley, Trento travolge Cisterna (3-0) nel recupero della 12ma giornata di Superlega e aggancia Perugia in testa alla classifica - L’Itas Trentino corona, a due turni dalla fine, la rincorsa alla capolista Perugia e aggancia in vetta gli umbri grazie al facile 3-0 inflitto ad una rinunciataria Cisterna. Partita a senso unico, dominata in lungo e in largo dai padroni di casa che, in meno di un’ora e mezzo, superano i laziali. Risultato mai in bilico se non nella prima parte del primo e del secondo set, poi Trento ha sempre preso il largo nella parte centrale dei tre parziali non facendosi avvicinare dai rivali nella parte conclusiva. 🔗oasport.it

Cosa riportano altre fonti

Campionati di Volley: Penultima Giornata Cruciale per Play-off e Retrocessioni; Penultima giornata: la posta in palio è altissima; Campionato B: Santa Croce e Castelfranco in campo, Pontedera riposa; Serie C: nella penultima giornata di campionato la Pallavolo Follonica fa visita alla Pallavolo Casciavola. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Campionati di Volley: Penultima Giornata Cruciale per Play-off e Retrocessioni - La penultima giornata dei campionati di volley vede sfide decisive per i play-off e le retrocessioni in tutte le serie. 🔗ilrestodelcarlino.it

Serie C: nella penultima giornata di campionato la Pallavolo Follonica fa visita alla Pallavolo Casciavola - Serie C femminile – 29^ giornata – Girone “B” Sabato 03 maggio ore 21,00 Pallavolo Casciavola – Pallavolo Follonica Follonica. Dopo essersi tolta la soddisfazione di avere battuto la capolista Volley ... 🔗grossetosport.com

Volley, doppia trasferta per Cv Volley e Asp Civitavecchia - Si avvia alle battute conclusive, con una doppia trasferta, il campionato delle due formazioni locali impegnate in serie C. Per la penultima giornata del girone , la Civitavecchia Volley proverà a man ... 🔗trcgiornale.it