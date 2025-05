© Lanazione.it - Campi estivi, tariffe più costose. Bucci: "È una scelta sbagliata. Penalizza bambini e famiglie"

SANTA CROCE Ledeiquest’anno subiranno aumenti fino al 25%. A renderlo noto è Mariangela, capogruppo dell’opposizione di centrosinistra in consiglio comunale Insieme per Santa Croce. "Riteniamo profondamenteladell’amministrazione Giannoni di aumentare la retta per idei– spiega– Benché la fascia Isee più bassa non sia stata toccata, e questo è il solo aspetto positivo, sono molte leche si vedranno aumentare la retta anche del 25%. La partecipazione aiandrebbe semmai incentivata, perché per isignifica socializzazione, apprendimento, crescita e per leè un servizio importante quando le scuole sono chiuse. Questo vale soprattutto per le donne che lavorano, perché sappiamo benissimo che, purtroppo, nella nostra società i carichi di cura familiare sono ancora molto spostati su noi donne". 🔗 Lanazione.it