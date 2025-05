© Ilgiorno.it - Campi aperti, si cercano nuove leve per la storica società calcistica

La Fortitudo Besana riparte dai più giovani. Per tutto il mese di maggio, laapre le porte del centro sportivo di via De Gasperi a bambini e ragazzi nati tra il 2009 e il 2020, con allenamentipensati per scoprire nuovi talenti. L'iniziativa prenderà il via da martedì e proseguirà ogni settimana nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì. Gli orari sono differenziati per fasce d'età: i nati dal 2009 al 2013 scenderanno in campo il lunedì e mercoledì dalle 18 alle 19.30; i più piccoli, nati tra il 2014 e il 2020, parteciperanno invece il martedì e giovedì, sempre nella stessa fascia oraria.La stagione appena conclusa ha regalato allarisultati alterni ma complessivamente positivi. La prima squadra ha evitato i playout all'ultima giornata, battendo 2-1 la Juvenilia Fiammamonza e conservando il posto in Prima categoria.