CampaniAlleva Expo 2025 | lunedi 5 maggio la conferenza stampa di presentazione tante novità in programma

© Anteprima24.it - CampaniAlleva Expo 2025: lunedi 5 maggio la conferenza stampa di presentazione, tante novità in programma CampaniAlleva Expo 2025: la terza edizione della fiera zootecnica più grande del Sud Italia, tra gli eventi più attesi nel panorama della zootecnia italiana.La tre-giorni, che avrà luogo il 9, 10 e 11 maggio presso la sede del Cecas di Benevento, in C.da Olivola, anche quest’anno promette cifre da record. L’area espositiva, infatti, preannuncia numeri senza precedenti: CampaniAlleva soddisferà le richieste di oltre 500 aziende espositrici, raddoppiando il numero della passata stagione.La conferenza stampa di presentazione della manifestazione è fissata per lunedì 5 maggio, ore 11:00, presso lo stand istituzionale della fiera: in tale sede sarà illustrato il programma e la struttura della manifestazione agli organi di stampa. 🔗 Tempo di lettura: < 1 minutoÈ iniziato il conto alla rovescia per l’inizio di: la terza edizione della fiera zootecnica più grande del Sud Italia, tra gli eventi più attesi nel panorama della zootecnia italiana.La tre-giorni, che avrà luogo il 9, 10 e 11presso la sede del Cecas di Benevento, in C.da Olivola, anche quest’anno promette cifre da record. L’area espositiva, infatti, preannuncia numeri senza precedenti:soddisferà le richieste di oltre 500 aziende espositrici, raddoppiando il numero della passata stagione.Ladidella manifestazione è fissata per lunedì 5, ore 11:00, presso lo stand istituzionale della fiera: in tale sede sarà illustrato ile la struttura della manifestazione agli organi di. 🔗 Anteprima24.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

CampaniAlleva Expo 2025 torna a Benevento: si terrà dal 9 all’11 maggio al CECAS di C.da Olivola - Tempo di lettura: < 1 minutoLa più grande Fiera Zootecnica del Centro-Sud è pronta a fare ritorno nel capoluogo sannita. Già calendarizzata la 3ª edizione di CampaniAlleva: si terrà il 9, 10 e l’11 maggio. Un’importante conferma riguarda la location che ospiterà la tre giorni ricca di straordinarie esposizioni di bovini, bufali, cavalli, ovi-caprini, avicoli e conigli oltre ad Eccellenze Enogastronomiche: Expo 2025 avrà luogo per il terzo anno consecutivo presso il CECAS di Benevento, sito in Contrada Olivola. 🔗anteprima24.it

Il genio di Leonardo in mostra a Expo 2025 Osaka - Il genio di Leonardo in mostra a Expo 2025 Osaka. Quattro straordinari disegni del Codice Atlantico, custoditi a Milano, saranno infatti esposti a rotazione nel Padiglione Italia, offrendo ai visitatori un'opportunità unica per ammirare da vicino il genio visionario dell’artista e inventore rinascimentale. 🔗tgcom24.mediaset.it

Il Paradiso delle Signore, trame di lunedì 31 marzo 2025: Adelaide sfida i consigli di Umberto - La nuova settimana de Il Paradiso delle Signore si apre con emozioni e colpi di scena. La soap, amata dal pubblico italiano, riprende da dove ci eravamo lasciati, presentando un clima di fermento a Milano. Gli affari del grande magazzino proseguono a ritmo serrato, ma dietro le quinte i protagonisti affrontano tensioni personali. Il tutto […] L'articolo Il Paradiso delle Signore, trame di lunedì 31 marzo 2025: Adelaide sfida i consigli di Umberto è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Su questo argomento da altre fonti

CampaniAlleva Expo 2025: lunedi 5 maggio la conferenza stampa di presentazione, tante le novità; CIA Campania protagonista a CampaniAlleva; CampaniAlleva Expo 2025 torna a Benevento: si terrà dal 9 all’11 maggio al CECAS di C.da Olivola; CampaniAlleva Expo 2025 torna a Benevento: si terrà dal 9 all’11 maggio. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

CampaniAlleva Expo 2025: area espositiva sold out. Svelate nuove info su programma e gestione traffico - Continuano senza sosta i preparativi della terza imperdibile edizione della fiera zootecnica più grande del Meridione. Per CampaniAlleva Expo 2025, la sede del Cecas di Benevento, sita in Contrada Oli ... 🔗ntr24.tv

CampaniAlleva Expo 2025 torna a Benevento: si terrà dal 9 all’11 maggio - L'articolo CampaniAlleva Expo 2025 torna a Benevento: si terrà dal 9 all’11 maggio proviene da OttoPagine. 🔗msn.com

Torna CampaniAlleva, la più grande fiera di zootecnia nel Sannio - Dal 9 all’11 maggio 2025 il CECAS di Contrada Olivola a Benevento tornerà a essere il cuore pulsante della zootecnia meridionale con l’attesissima edizione di CampaniAlleva Expo. La manifestazione, ... 🔗fremondoweb.com