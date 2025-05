Campania disastro dei sindaci rossi | spiagge piene di immondizia

© Liberoquotidiano.it - Campania, disastro dei sindaci rossi: spiagge piene di immondizia Anzitutto cambiatele il nome: da spiaggia delle Monache a lido dei cafoni. Tanto di suore se ne incrociano pochine da secoli, nella piccola baia incastonata tra Mergellina e la collina di Posillipo, a Napoli; ma di scostumati e zotici se ne vedono in gran numero, soprattutto d'estate. E, in occasione dei bollori del Primo Maggio, ci son state le prove generali di quella che sarà la stagione balneare più “tamarra” degli ultimi anni. Centinaia di uomini, donne, bambini, anziani e qualche cane si son riversati, come un fiume in piena, sulla lingua di sabbia bollente trasformandola in una distesa di carne sudaticcia e impiastricciata prima e in una discarica a cielo aperto poi. Le immagini sono emblematiche: spazzatura ovunque. Bottiglie vuote, resti di pranzi e libagioni consumati sotto il sole cocente, cartacce, mozziconi di sigarette, finanche pannolini e un paio di ombrelloni ormai inservibili. 🔗 Liberoquotidiano.it

Il Milan rischia il disastro anche col Como: poi ribalta tutto. Due rossi nel finale! - L’ultima vittoria contro il Lecce non sembra aver spazzato via il momentaccio del Milan. Il Como va in vantaggio e solo il VAR impedisce il raddoppio, poi i rossoneri riescono a ribaltare. Finale concitato, con due cartellini rossi. PRIMO TEMPO – La ventinovesima giornata di Serie A presenta Milan-Como, in campo alle ore 18.00. La gara, iniziata senza la Curva Sud sugli spalti fino al 15? per protesta dei tifosi, si rivela piuttosto equilibrata con molteplici cambi di fronte per le due squadre. 🔗inter-news.it

Perché i gufi rossi tifano disastro - Lo abbiamo scritto più volte e a chiare lettere: la scommessa politica di Donald Trump appare simile a una complicata equazione a più incognite. Diciamolo chiaramente: si sta giocando l'osso del collo. O comunque: la scorsa settimana (vedremo cosa accadrà oggi alla riapertura dei mercati) non ha avuto esitazioni nell'affrontare giornate tempestose in Borsa. Diranno gli ottimisti che i mercati erano “in bolla” dal 6 novembre scorso, e che dunque, prima o poi, una discesa e un riequilibrio dovessero essere attesi. 🔗liberoquotidiano.it

Monte Faito: avvisi di garanzia all’azienda della Regione Campania. Quattro indagati per disastro e omicidio colposo - Per la tragedia della funivia del monte Faito ci sono 4 indagati, sono funzionari e dirigenti Eav. Per atto dovuto, in vista dell’autopsia sulle salme delle 4 vittime dell’incidente avvenuto giovedì 17 aprile, la Procura di Torre Annunziata ha iscritto quattro persone nel registro degli indagati. A ricevere l’avviso di garanzia quattro tra dirigenti e dipendenti dell’Eav, azienda del trasporto pubblico della Regione Campania che gestisce la funivia. 🔗secoloditalia.it

Rossi “Napoli e la Campania territori di eccellenza per la Rai” - Lo dice l’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, parlando a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania, a margine della presentazione del progetto di ristrutturazione del centro di ... 🔗tempostretto.it

