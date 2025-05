Camminare fa bene | dal Lario a Santiago il cammino della fantastica carovana

È ripartita con passo leggero ma determinato la "fantastica carovana", il gruppo di camminatori nato nell'ambito delle attività promosse dal Dipartimento di Salute Mentale di Asst Lariana, che da ieri ha dato il via a una nuova avventura: il cammino Portoghese verso Santiago di Compostela.

