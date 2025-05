Camion perde mattoni in FiPili Auto danneggiate e rallentamenti

E' stata una giornata difficile, l'ennesima, sulla FiPili. Ieri mattinata, intorno alle ore 11, nel tratto tra Pontedera e Ponsacco, si è creato il caos per molti Automobilisti che stavano transitando nel tratto tra Pontedera e Ponsacco in direzione mare. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un mezzo pesante ha improvvisamente perso una parte del suo carico seminandolo lungo la carreggiata. Il materiale ha provocato forature e danni alle carrozzerie a diversi veicoli che non sono riuscite a evitare l'impatto con i detriti. Il brutto episodio si è verificato nelle vicinanze dello svincolo di Ponsacco. Secondo Avr, la società che gestisce la superstrada, un Camion ha perso dei mattoni che si sono schiantati sull'asfalto innescando una serie di pericolose manovre degli Automobilisti che stavano sopraggiungendo.

FiPiLi, attimi di terrore: camion perde carico di mattoni, auto forate e danneggiate - Ponsacco (Pisa), 2 maggio 2025 – Grande paura per gli automobilisti che questa mattina, 2 maggio, intorno alle 11, si sono trovati a percorrere la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, meglio conosciuta come Fi-Pi-Li in direzione mare. Un camion ha perso parte del carico, trasportava mattoni, provocando forature e danni a diverse auto. Il tir, quando ha perso il materiale, stava transitando nelle vicinanze dello svincolo di Ponsacco.

