Cambiaso sarà titolare in Bologna Juve | in che ruolo giocherà il terzino bianconero? La scelta di Tudor

© Juventusnews24.com - Cambiaso sarà titolare in Bologna Juve: in che ruolo giocherà il terzino bianconero? La scelta di Tudor Cambiaso sarà titolare in Bologna Juve: tutti i dettagli sulle possibili scelte di formazione di Tudor per la sfida di Serie AIgor Tudor sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Andrea Cambiaso partirà titolare nella sfida della Juve contro il Bologna. Ma in che ruolo giocherà l’Azzurro?Il bianconero sarà confermato come esterno sinistro mentre nel ruolo di braccetto ci sarà Savona che completerà il reparto con Kalulu e Renato Veiga. Sulla fascia destra torna titolare Weah.LE PROBABILI FORMAZIONI DI Bologna Juve .com 🔗 in: tutti i dettagli sulle possibili scelte di formazione diper la sfida di Serie AIgorsta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Andreapartirànella sfida dellacontro il. Ma in chel’Azzurro?Ilconfermato come esterno sinistro mentre neldi braccetto ciSavona che completerà il reparto con Kalulu e Renato Veiga. Sulla fascia destra tornaWeah.LE PROBABILI FORMAZIONI DI.com 🔗 Juventusnews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Bologna Juve, Italiano perde un titolare per l’importante sfida in ottica Champions: sarà un’assenza pesante. I dettagli - di Redazione JuventusNews24Bologna Juve, Italiano perde un titolare per l’importante sfida contro i bianconeri: tutti gli aggiornamenti Italiano non avrà a disposizione un titolare per la sfida del Bologna contro la Juve, in programma il prossimo 4 maggio. Per la sfida, che sarà un’importante crocevia della stagione dei bianconeri per la corsa al quarta, non avrà a disposizione Holm che, come riportato dal club bolognese, sarà out per le prossime tre settimane. 🔗juventusnews24.com

Roma Juve, dubbi sulla presenza da titolare di Cambiaso: ci sarà contro i giallorossi? Le ultimissime fanno presagire questo scenario! - di Redazione JuventusNews24Roma Juve, Cambiaso ci sarà contro i giallorossi all’Olimpico? Le ultimissime fanno presagire questo scenario! Nel corso del collegamento dalla Continassa, Giovanna Guardalà ha fatto luce sulla situazione di Andrea Cambiaso. Ecco come stanno le cose a poco più di due giorni da Roma Juve. PAROLE – «Per Cambiaso solito problema alla caviglia: staremo a vedere se reagirà bene e quindi se verrà schierato nel suo ruolo di sinistra oppure se partirà dalla panchina oppure se si propenderà per la conferma di McKennie». 🔗juventusnews24.com

Roma Juve, restano dubbi sulla presenza da titolare di Cambiaso: ci sarà? Le ultimissime fanno presagire questo scenario! - Roma Juve, Cambiaso ci sarà contro i giallorossi all’Olimpico? Le ultimissime fanno presagire questo scenario! Nel corso del collegamento dalla Continassa, Giovanni Guardalà ha fatto luce sulla situazione di Andrea Cambiaso. Ecco come stanno le cose a poco più di due giorni da Roma Juve. PAROLE – «Per Cambiaso solito problema alla caviglia: staremo a […] 🔗calcionews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Cambiaso sarà titolare in Bologna Juve: in che ruolo? Ultime; Tutto ruota attorno a Weah, la decisione su Nico Gonzalez, Koopmeiners e Cambiaso: chi sarà titolare contro il Lecce?; Juventus-Atalanta, le formazioni ufficiali; Thiago Motta: Cambiaso titolare, Vlahovic recuperato. I tanti pareggi non ci soddisfano. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media