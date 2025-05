Cambiaso Manchester City la pista può riaccendersi in estate! C’è un nuovo scenario di cui tenere conto | tutti i dettagli

Il Corriere dello Sport è tornato a parlare del possibile futuro di Andrea Cambiaso, lo scorso gennaio molto vicino al Manchester City salvo poi rimanere al calciomercato Juventus. Stando a quanto si apprende il discorso in estate potrebbe tornare di forte attualità, anche e soprattutto nel caso in cui la Juve non dovesse riuscire a centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

