Cambiaso Juve parole al miele di Tudor per il terzino | È in crescita è un giocatore importante per noi Ecco come l’ho visto questa settimana

Cambiaso Juve: Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Bologna del terzino bianconero. Le sue dichiarazioni

Nella conferenza stampa di vigilia di Bologna Juve, Igor Tudor si è espresso così a proposito di Andrea Cambiaso, un po' sottotono nelle ultime apparizioni. Ecco cosa ha detto sul terzino bianconero.

COME STA CAMBIASO – «È stato fuori tanto, non ha fatto brutte partite. È in crescita, è un giocatore importante per noi e l'ho visto bene questa settimana».

