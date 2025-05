Calo demografico a Frosinone il Psi chiede un confronto in consiglio

© Frosinonetoday.it - Calo demografico a Frosinone, il Psi chiede un confronto in consiglio "Quando una città, soprattutto se capoluogo di provincia, perde quasi 6 mila abitanti in 20 anni, vuol dire che esiste un problema reale di attrattività e vivibilità. Inoltre, a differenza di quanto accade solitamente, il fattore capoluogo da noi non funziona con una logica centripeta bensì. 🔗 Frosinonetoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La Cina risponde al calo demografico mettendo i robot al centro dell’industria - Tra i viali ordinati del distretto industriale di E-Town, a Pechino, ventuno robot umanoidi si schierano ai blocchi di partenza per una mezza maratona. Non è una trovata pubblicitaria, né una nuova puntata di Black Mirror: è la prima gara al mondo di questo tipo, pensata per mostrare il vantaggio tecnologico della Cina nel campo della robotica. Lungo un percorso parallelo a quello riservato agli atleti umani, i robot si affrontano su ventuno chilometri di strada, ciascuno accompagnato dal suo team di tecnici, programmatori e allenatori. 🔗linkiesta.it

«Ecco perché il calo demografico può essere un'opportunità per la scuola». L'intervista a Giuseppe Silipo (direttore Ufficio Scolastico regionale) - Il calo demografico, che resta «un?emergenza sociale importante», può diventare una «opportunità per il mondo della scuola» in Puglia. In dieci anni la... 🔗quotidianodipuglia.it

Il calo demografico è un problema, ma gli allarmismi non salveranno nessuno - Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine, con gli articoli di World Review del New York Times. Si può comprare, qui sullo store, con spese di spedizione incluse. O in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia dal 28 dicembre. Per molto tempo siamo stati abituati a sentirci ripetere una ricorrente preoccupazione di tipo demografico: stavamo correndo troppo velocemente verso una popolazione mondiale eccessiva. 🔗linkiesta.it

Ne parlano su altre fonti

Calo demografico a Frosinone, il Psi chiede un confronto in consiglio; Frosinone – Iacovissi (Psi) preoccupato dal calo demografico del Capoluogo: “Subito un consiglio comunale ad hoc”; Frosinone Iacovissi (Psi) preoccupato dal calo demografico del Capoluogo: Subito un consiglio comunale ad hoc; Trovato Morto in Auto. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il calo choc della scuola pugliese: in 10 anni 1.300 classi in meno. Ecco com'è cambiata - Il calo demografico e gli effetti choc sulla scuola in Puglia. Il confronto tra la situazione nel 2014/15 e quella nel 2024/25 è impietoso. In dieci anni la scuola pugliese ha perso 109.775 ... 🔗quotidianodipuglia.it

Il Psi e Possibile presentano una mozione per i referendum abrogativi di giugno - e anche per la prospettiva demografica del Paese in un momento molto difficile. «Ecco perché, come Psi e Possibile, essendo parte del Comitato promotore di tali referendum, abbiamo voluto ... 🔗ciociariaoggi.it

Il calo demografico è inarrestabile nel Piceno, saldo negativo per il decimo anno. Solo 7 i Comuni in crescita - Le ombre Tra i Comuni in calo demografico, spiccano Arquata, che perde 30 abitanti (-3,14%), attestandosi a quota 925, Montedinove perde 13 unità (-2,85%) e tocca 444 abitanti. Il più piccolo Comune ... 🔗corriereadriatico.it