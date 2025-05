Call center molesti c’è una soluzione | cos’è l’anti-spoofing Agcom

© Quifinanza.it - Call center molesti, c’è una soluzione: cos’è l’anti-spoofing Agcom Agcom, in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sta sviluppando un filtro anti-spoofing per contrastare le telefonate moleste e le truffe telefoniche.Nel mirino ci sono, in particolare, le telefonate realizzate tramite il sistema Cli spoofing, tecnica che camuffa il numero reale del chiamante.Dal Registro delle opposizioni al filtro anti-spoofingIn principio fu il Registro delle opposizioni, strumento colabrodo che fin da subito fece acqua da tutte le parti dal momento che aggirarlo era quantomai semplice, soprattutto da parte degli operatori esteri.Per questo Agcom e Mimit hanno deciso di ricorrere a un altro metodo, vale a dire l’introduzione obbligatoria, entro sei mesi dall’approvazione della delibera, di un sistema automatico di verifica per gli operatori telefonici italiani. 🔗 L’, in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sta sviluppando un filtro anti-per contrastare le telefonate moleste e le truffe telefoniche.Nel mirino ci sono, in particolare, le telefonate realizzate tramite il sistema Cli, tecnica che camuffa il numero reale del chiamante.Dal Registro delle opposizioni al filtro anti-In principio fu il Registro delle opposizioni, strumento colabrodo che fin da subito fece acqua da tutte le parti dal momento che aggirarlo era quantomai semplice, soprattutto da parte degli operatori esteri.Per questoe Mimit hanno deciso di ricorrere a un altro metodo, vale a dire l’introduzione obbligatoria, entro sei mesi dall’approvazione della delibera, di un sistema automatico di verifica per gli operatori telefonici italiani. 🔗 Quifinanza.it

