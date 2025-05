California spari nel campus di Inglewood | ferite due donne

© Lapresse.it - California, spari nel campus di Inglewood: ferite due donne campus di Inglewood, città situata nella parte sud-ovest della Contea di Los Angeles, in California. Due donne sono rimaste ferite; una sarebbe in condizioni critiche. La sparatoria è avvenuta intorno alle 16.00 ora locale in un ufficio del campus dello Spartan College of Aeronautics and Technology. Un uomo, sospettato di aver aperto il fuoco, è stato arrestato dalla polizia dopo essersi inizialmente allontanato dalla scena del crimine. Il sindaco della città, James Butts, ha dichiarato che si ritiene che il sospettato sia un ex dipendente. 🔗 Una sparatoria si è verificata nel pomeriggio di venerdì 2 maggio neldi, città situata nella parte sud-ovest della Contea di Los Angeles, in. Duesono rimaste; una sarebbe in condizioni critiche. La sparatoria è avvenuta intorno alle 16.00 ora locale in un ufficio deldello Spartan College of Aeronautics and Technology. Un uomo, sospettato di aver aperto il fuoco, è stato arrestato dalla polizia dopo essersi inizialmente allontanato dalla scena del crimine. Il sindaco della città, James Butts, ha dichiarato che si ritiene che il sospettato sia un ex dipendente. 🔗 Lapresse.it

