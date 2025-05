Calenda lo snob che cazzia con sdegno gli elettori e si meraviglia se non lo votano

© Lettera43.it - Calenda, lo snob che cazzia con sdegno gli elettori e si meraviglia se non lo votano Calenda in molte occasioni: quando, per esempio, umiliò Matteo Salvini smontando il suo pensiero debole e ridicolizzandolo, come merita; o quando mise alle corde Andrea Stroppa chiedendogli «a che titolo un privato cittadino si relaziona con il presidente del Consiglio?»: il braccio destro di Elon Musk in Italia godeva del prestigio riflesso del cosiddetto genio di Starlink, che ora vediamo miseramente crollare insieme alle azioni della Tesla, e si permetteva di intrufolarsi nel dibattito politico collegandosi da remoto da Torpignattara; oppure quando dava del propagandista russo a Marco Travaglio che gli rispondeva «e tu sei il trombettiere della Nato». Calenda si è ritagliato un ruolo sulla scena pubblica ostentando quella sicurezza che gli deriva da una solida educazione borghese, parlando un ottimo italiano con inflessione romana pariolina, molto più gradevole alle nostre orecchie nordiche dell’accento della Garbatella esibito da Giorgia Meloni. 🔗 Abbiamo amato Carloin molte occasioni: quando, per esempio, umiliò Matteo Salvini smontando il suo pensiero debole e ridicolizzandolo, come merita; o quando mise alle corde Andrea Stroppa chiedendogli «a che titolo un privato cittadino si relaziona con il presidente del Consiglio?»: il braccio destro di Elon Musk in Italia godeva del prestigio riflesso del cosiddetto genio di Starlink, che ora vediamo miseramente crollare insieme alle azioni della Tesla, e si permetteva di intrufolarsi nel dibattito politico collegandosi da remoto da Torpignattara; oppure quando dava del propagandista russo a Marco Travaglio che gli rispondeva «e tu sei il trombettiere della Nato».si è ritagliato un ruolo sulla scena pubblica ostentando quella sicurezza che gli deriva da una solida educazione borghese, parlando un ottimo italiano con inflessione romana pariolina, molto più gradevole alle nostre orecchie nordiche dell’accento della Garbatella esibito da Giorgia Meloni. 🔗 Lettera43.it

