Caldo | in Puglia superati i 32 gradi Tra foggiano e Bat

Zone interne di foggiano e Bat oltre i 30 gradi e in vari casi, oltre i 32 (immagine tratta da schema della protezione civile della Puglia). Una giornata di bel tempo, verso la chiusura del superponte primaverile. Un po' in tutte le zone costiere della regione gente in spiaggia e per i primi anche la volta del bagno al mare.

