Caldo estivo Riviera alla riscossa Premiato il coraggio di chi ha aperto

© Ilrestodelcarlino.it - Caldo estivo, Riviera alla riscossa. Premiato il coraggio di chi ha aperto Riviera di Rimini sta godendo di un’estate anticipata.Se Pasqua aveva lasciato con l’amaro in bocca per il tempo instabile e le temperature fin troppo fresche, ora è scoppiata l’estate. Poco conta che la prossima settimana il meteo giocherà un altro scherzo e arriveranno le nuvole. Per il momento in spiaggia ci si gode l’estate.Giovedì i bagnini che hanno creduto nel cielo, anticipando l’apertura dello stabilimento, hanno faticato ma hanno anche sorriso vedendo l’incasso.“Sembrava di essere in un giorno d’estate – racconta Mauro Vanni presidente della Cooperativa di Rimini sud -. Solo nel mio stabilimento ho dato oltre 200 lettini, senza contare gli ombrelloni. 🔗 Rimini, 3 maggio 2025 – Sdraiati sul lettino nel giorno della festa dei lavoratori. Con ventotto gradi e un clima che ricorda luglio, ladi Rimini sta godendo di un’estate anticipata.Se Pasqua aveva lasciato con l’amaro in bocca per il tempo instabile e le temperature fin troppo fresche, ora è scoppiata l’estate. Poco conta che la prossima settimana il meteo giocherà un altro scherzo e arriveranno le nuvole. Per il momento in spiaggia ci si gode l’estate.Giovedì i bagnini che hanno creduto nel cielo, anticipando l’apertura dello stabilimento, hanno faticato ma hanno anche sorriso vedendo l’incasso.“Sembrava di essere in un giorno d’estate – racconta Mauro Vanni presidente della Cooperativa di Rimini sud -. Solo nel mio stabilimento ho dato oltre 200 lettini, senza contare gli ombrelloni. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Se ne parla anche su altri siti

Sole e caldo quasi estivo per il ponte del 1 maggio su Napoli e Campania: le previsioni meteo dell’esperto - Caldo torrido e temperature a ridosso dei 30 gradi: dal 30 aprile al 10 maggio, in Campania un'estate ante litteram. Le previsioni del meteorologo Mazzarella.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Maltempo e caldo estivo, Italia spaccata: in Sicilia attesi anche 30 gradi - (Adnkronos) – Italia spaccata sul fronte meteo, con maltempo e nubifragi al Centro-Nord e caldo estivo in arrivo al Sud. Per oggi venerdì 14 marzo Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma una fase di maltempo con forti rovesci in transito al Centro-Nord, ma anche un’eccezionale risalita di caldo africano verso le estreme regioni meridionali, […] 🔗periodicodaily.com

Domenica sotto la pioggia, ma da martedì arriva il primo caldo estivo - Le forti piogge della notte scorsa caratterizzano la domenica, che sarà nuvolosa con ulteriori precipitazioni, seppure modeste, nel corso del pomeriggio. Da lunedì, però, spazio a un miglioramento delle condizioni meteorologiche: il ritorno dell'alta pressione garantirà cielo sereno e temperature... 🔗leccotoday.it

Ne parlano su altre fonti

Proiezioni lungo termine - analisi modelli. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Caldo, picchi di 30 gradi in Emilia-Romagna, ma torna il maltempo: ecco quando - Maggio iniziato col bel tempo e temperature alte, ma la colonnina di mercurio tornerà ad abbassarsi. Cosa aspettarsi per la conclusione del lungo weekend del Primo maggio ... 🔗msn.com

GIUGNO ALLA RISCOSSA: il meteo diventa caldo - ma la possibilità di nuovi fronti temporaleschi sottolinea che non è così forte e invincibile, almeno per ora. Vedremo se nelle prossime settimane ci sarà caldo intenso. 🔗meteogiornale.it

Meteo Weekend delle Palme: Caldo estivo in arrivo, ma da Domenica cambia tutto, i dettagli - Nel corso del weekend delle Palme passeremo da un estremo all'altro, o quasi: avremo infatti un Sabato di caldo estivo e una Domenica sotto il segno di un peggioramento. La Primavera continua a ... 🔗ilmeteo.it