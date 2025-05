Calciosuccessi esterni Udinese e Como

Udinese (1-2 a Cagliari) e Como (0-1 a Parma) nelle due gare del pomeriggio. A Cagliari, friulani spavaldi in una gara più delicata per i rossoblù di Nicola che per gli ospiti. Udinese avanti al 27' con Zarraga, servito da Modesto; pochi minuti ed ecco il pari firmato Zortea,assist Makoumbou. Nella ripresa, la rete decisiva di Kristensen (67',di pancia su corner). Al Tardini Parma in pressing,ma l'episodio decisivo non arriva. Nella ripresa Como alle corde,ma niente gol. Strefezza firma la beffa.

DIRETTA Serie A, Cagliari-Udinese e Parma-Como: segui la cronaca LIVE - Calciomercato.it seguirà le due partite in programma sabato 3 maggio alle 15 Presentatesi ai nastri di partenza come squadre cuscinetto della Serie A, Parma e Como si sfidano nella trentacinquesima giornata di Serie A come due dei team più in forma di questo finale di stagione. Grazie alla vittoria della settimana scorsa contro il Genoa, i lariani hanno conquistato la salvezza matematica, inanellando il quarto successo consecutivo in campionato. 🔗calciomercato.it

Serie A: quinta vittoria consecutiva per il Como, l’Udinese supera 2-1 il Cagliari - Si accende la 35ª giornata di Serie A. Sono terminate le due gare delle 15:00: all’Unipol Domus, l’Udinese batte 2-1 il Cagliari e torna alla vittoria dopo due mesi, mentre al Tardini il Como supera 1-0 il Parma e conquista la quinta vittoria consecutiva. Cagliari-Udinese 1-2 Dopo una partenza lenta, i ritmi si alzano e la partita decolla all’Unipol Domus. Cagliari e Udinese si sfidano senza esclusioni di colpi. 🔗sololaroma.it

Serie A: la Fiorentina cade in casa col Como, l’Udinese batte l’Empoli, Monza-Lecce 0-0 - La 25esima giornata di campionato i lariani vincono 2-0 a Firenze grazie a Diao e Nico Paz. Nel pomeriggio pareggio a 0 tra Monza e Lecce, mentre i friulani batte 3-0 l'Empoli con doppietta di Ekkelenkamp e la rete di Thauvin L'articolo Serie A: la Fiorentina cade in casa col Como, l’Udinese batte l’Empoli, Monza-Lecce 0-0 proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

