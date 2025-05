Calciomercato Parma Bonny fortemente nel mirino di una big italiana Offerti 15 milioni di euro per l’estate

© Calcionews24.com - Calciomercato Parma, Bonny fortemente nel mirino di una big italiana. Offerti 15 milioni di euro per l’estate Calciomercato Parma, Bonny fortemente nel mirino di una big italiana. Le prestazioni in Emilia stanno facendo la differenza tra i crociati. L’indiscrezioni Secondo quanto riportato oggi da Il Mattino, ci sono delle novità importanti per quanto concerne il Calciomercato Parma, riferito alle prestazioni dell’attaccante Bonny. Ecco la situazione attuale in casa crociata. Infatti il Napoli . 🔗 neldi una big. Le prestazioni in Emilia stanno facendo la differenza tra i crociati. L’indiscrezioni Secondo quanto riportato oggi da Il Mattino, ci sono delle novità importanti per quanto concerne il, riferito alle prestazioni dell’attaccante. Ecco la situazione attuale in casa crociata. Infatti il Napoli . 🔗 Calcionews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Calciomercato Parma, due gioielli fortemente nel mirino di una big italiana. I tifosi sono preoccupati per giugno! - Calciomercato Parma, due gioielli (Delprato e Man) fortemente nel mirino di una big italiana. Ecco la situazione attuale Il calciomercato Parma vedrà molti gioielli prendere il volo verso altre piazze indipendentemente da quella che sarà la stagione dei crociati: retrocessione oppure salvezza senza problemi (seppur la classifica ad oggi sia molto corta). Secondo quanto riportato […] 🔗calcionews24.com

Calciomercato Parma, Bonny sacrificato in estate? I crociati non lo venderanno mai (se non per quella cifra) - Calciomercato Parma, Bonny è fortemente vicino alla cessione. Quanto vale il fuoriclasse dei crociati in vista della sessione estiva? Uno dei gioielli del calciomercato Parma è sicuramente Bonny: 6 goal da vero trascinatore nonostante la situazione attuale dei crociati sia delicata considerando che la lotta per non retrocedere in Serie B si sta facendo sempre […] 🔗calcionews24.com

Calciomercato Parma, clamoroso retroscena su Bonny: saltata la firma con quella squadra, ma sarà sempre addio - Calciomercato Parma, Bonny pronto per salutare l’Emilia e firmare con una big? Ecco le ultime novità dove spicca un retroscena Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, l’ex centrocampista Benoit Cauet, ha voluto parlare del calciomercato Parma soffermandosi su Bonny. LE PAROLE – «Bonny era nel settore giovanile dello Châteauroux quando lo vidi giocare per la […] 🔗calcionews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Parma e , ballottaggio Bonny-Djuric: come gestire questa coppia?; Napoli, Manna prepara due colpi di mercato per Conte; Cagliari-Parma 2-1, pagelle: Coman entra e cambia il match, bene Felici e Bonny; PARMA-LECCE, PECCHIA: BERNABÈ IN GRUPPO. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Calciomercato Parma, Bonny sacrificato in estate? I crociati non lo venderanno mai (se non per quella cifra) - Calciomercato Parma, Bonny è fortemente vicino alla cessione. Quanto vale il fuoriclasse dei crociati in vista della sessione estiva? Uno dei gioielli del calciomercato Parma è sicuramente Bonny ... 🔗calcionews24.com

Parma-Como LIVE alle 15, le formazioni ufficiali: Bonny contro Cutrone, c'è Ondrejka - GOAL E AZIONI SALIENTI TABELLINO PARMA-COMO 0-0 MARCATORI: PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti; Hainaut, Ondrejka, Keita, Sohm, Valeri; Pellegrino,. 🔗msn.com

Calciomercato Parma: obiettivo dal Napoli, nell’intreccio anche Bonny - Calciomercato Parma - Il Parma studia i piani in vista dell'estate: obiettivo dal Napoli, nell'intreccio anche Bonny ... 🔗fantamaster.it