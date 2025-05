Calciomercato Milan Thiaw | nuova pretendente Osservati tre difensori

Calciomercato Milan, Malick Thiaw potrebbe lasciare i rossoneri durante la prossima estate? Tuttosport parla dei possibili sostituti

Calciomercato Milan, intrigo Abraham e Saelemaekers: spunta una nuova ipotesi - Calciomercato Milan, i rossoneri dovranno pensare anche ai tanti prestiti ancora attivi. Cosa fare con Alexi Saelemaekers e Tammy Abraham? 🔗pianetamilan.it

Calciomercato Milan, nuova idea per il centrocampo: ma c’è l’Inter di mezzo… - Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan avrebbe trovato il profilo giusto per il centrocampo, ma di mezzo c'è l'Inter 🔗pianetamilan.it

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani prepara la rivoluzione: da Thiaw a Tomori. Ecco chi rischia - Il CEO del Milan Giorgio Furlani prepara la rivoluzione in vista del calciomercato estivo: da Malick Thiaw a Fikayo Tomori. Ecco chi rischia Nel Milan di oggi nessuno è al sicuro, quasi nessuno. La stagione deludente che vede il Diavolo protagonista in negativo, lascerà importanti strascichi in estate. Il management del club di via Aldo Rossi sta, quindi, già preparando la rivoluzione estiva. Rivoluzione che toccherà, inevitabilmente, anche il reparto difensivo. 🔗dailymilan.it

Calciomercato Milan, Furlani ha già individuato il potenziale sostituto di Thiaw: ecco il nome - Calciomercato Milan, Furlani ha già individuato il potenziale sostituto di Thiaw: ecco il nome. Le ultimissime sui rossoneri Come riportato da Tuttosport, Il calciomercato Milan sembra interessato a D ... 🔗milannews24.com

Thiaw Milan, in estate può essere addio! Sul difensore due top club europei - Thiaw Milan, in estate può essere addio! Sul difensore due top club europei. Segui le ultimissime sul club rossonero Malick Thiaw potrebbe lasciare il calciomercato Milan in estate, poiché è molto app ... 🔗milannews24.com

Thiaw, addio inevitabile: il Milan ha scelto il sostituto - Le ultime sul futuro del tedesco e sulla difesa del Milan ... ‘riciclarsi’ nuovamente da braccetto di destra con il 3-4-3. Il nuovo modulo può anche indirizzare il calciomercato in entrata. 🔗milanlive.it