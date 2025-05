Calciomercato Milan Leao | sirene arabe e inglesi Il punto

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Leao: sirene arabe e inglesi. Il punto Calciomercato Milan, Gazzetta.it fa il punto sui possibili addii estivi in casa rossonera con tanto di percentuali. Ecco la situazione di Leao 🔗Pianetamilan.it , Gazzetta.it fa ilsui possibili addii estivi in casa rossonera con tanto di percentuali. Ecco la situazione di

Ne parlano su altre fonti

Calciomercato Milan, via Leao? Sembra che il nuovo direttore sportivo … - Rafael Leao non è più un titolare inamovibile del Milan. Motivo per cui, a fine stagione, l'attaccante portoghese potrebbe andare via 🔗pianetamilan.it

Calciomercato Milan, Leao offerto a tre club: l’idea di Mendes, il pensiero del giocatore - Rafael Leao, attaccante del Milan, potrebbe andare via nel prossimo calciomercato estivo. Ed a meno della metà della cifra della clausola 🔗pianetamilan.it

Calciomercato Milan, in estate sarà rivoluzione: da Rafael Leao a Ruben Loftus-Cheek ecco chi può partire - Nel prossima sessione di calciomercato il Milan farà una rivoluzione, da Rafael Leao a Ruben Loftus-Cheek sono diversi i giocatori in uscita Il Milan dopo l’eliminazione in Champions ha deciso che in estate ci sarà una vera e propria rivoluzione. I rossoneri hanno bisogno di un cambio di mentalità e a gennaio ha fatto chiaramente capire i piani della casa: cambiare senza paura. Tutto dipenderà anche dal piazzamento finale dei rossoneri in campionato, il quarto posto ora è fondamentale, l’eliminazione di Milan, Atalanta e Juventus ha compromesso il ranking Uefa e ora il quinto posto per ... 🔗dailymilan.it

Su questo argomento da altre fonti

Calciomercato Milan, Leao: sirene arabe e inglesi. Il punto; Leao e il sacrificio Champions: il Milan fissa il prezzo per l’addio; Calciomercato Milan, addio Emerson Royal: sirene dalla Turchia; Leao-Milan, futuro in bilico: i malumori vengono a galla. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione su Leao! - Intervenuto a Radio Marte, Luca Marchetti ha dato questa informazione sul calciomercato Milan relativo al futuro di Leao: PAROLE – «Leao al Napoli la vedo difficile per una questione di prezzo: il ... 🔗milannews24.com

Calciomercato Milan, rebus Leao! Top club sul portoghese, c’è l’indiscrezione dall’Inghilterra - Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra: il Chelsea ha ripreso a pensare a Rafael Leao in vista della prossima stagione Importante indiscrezione riportata dall’Inghilterra, e in ... 🔗milannews24.com

Leao potrebbe trasferirsi in Premier League: c’è un club fortemente interessato - Calciomercato Milan, Leão nel mirino di un top club europeo. I rossoneri fissano il prezzo per la cessione in estate. Rafael Leão potrebbe presto cambiare aria. L’attaccante portoghese ... 🔗msn.com