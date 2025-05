Calciomercato Milan il Real Madrid torna a pensare a Theo Hernandez | cifra monstre la situazione

© Calcionews24.com - Calciomercato Milan, il Real Madrid torna a pensare a Theo Hernandez: cifra monstre, la situazione Theo Hernandez, terzino francese del Milan, nel mirino del Real Madrid per il Calciomercato estivo Il Calciomercato deve ancora ufficialmente aprire i battenti, ma le indiscrezioni iniziano già a infiammare gli animi dei tifosi. Una delle ultime, proveniente dalla Spagna e riportata con enfasi dal noto quotidiano Diario AS, riguarda . 🔗 Le ultime sul futuro di, terzino francese del, nel mirino delper ilestivo Ildeve ancora ufficialmente aprire i battenti, ma le indiscrezioni iniziano già a infiammare gli animi dei tifosi. Una delle ultime, proveniente dalla Spagna e riportata con enfasi dal noto quotidiano Diario AS, riguarda . 🔗 Calcionews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Calciomercato Milan, raddoppiato il valore di Alex Jimenez ma attenzione al Real Madrid: i dettagli - Calciomercato Milan, il terzino spagnolo ha raddoppiato il suo valore: attenzione al Real Madrid che può riprenderselo Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, il terzino rossonero Alex Jimenez, acquistato dal Real Madrid la scorsa estate è diventato un giocatore indispensabile nella rosa di Conceicao. Il terzino spagnolo ha più che raddoppiato la […] 🔗calcionews24.com

Calciomercato Milan, Theo Hernandez nel mirino del Real Madrid! Dalla Spagna dicono… - Calciomercato Milan, Theo Hernandez torna in orbita Real Madrid? Si secondo le indiscrezioni spagnole. Ecco le ultime novità sul francese 🔗pianetamilan.it

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic si siede al tavolo col Real Madrid per Alex Jimenez. La trattativa - Zlatan Ibrahimovic nel calciomercato estivo proverà a trattenere Alex Jimenez al Milan, ma c’è da convincere il Real Madrid. Il punto… Il Milan lavora a Milanello per farsi trovare pronto alla sfida in casa del Bologna, i rossoneri se la vedranno con una serie pretendente al quarto posto con Juventus, Lazio e Fiorentina. Un gruppo compatto in classifica che si darà battaglia fino a maggio, Sergio Conceiçao deve guidare la squadra fino al raggiungimento dell’obiettivo. 🔗dailymilan.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Milan, il Real Madrid rivuole Theo Hernandez e lo vuole a prezzo di saldo; Calciomercato Milan, Theo Hernandez nel mirino del Real Madrid! Dalla Spagna dicono…; Milan, Theo Hernandez ai saluti: scambio con il Real Madrid; Real su Reijnders, la mossa del Milan. Il Napoli vuole Danilo e Fagioli. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Milan, il Real Madrid rivuole Theo Hernandez e lo vuole a prezzo di saldo - Nel momento paradossalmente migliore della stagione di Theo Hernandez e nel momento in cui il rinnovo del suo contratto sembrava tornato ... 🔗msn.com

Milan, attento: su Theo Hernandez c'è il Real Madrid, la strategia delle merengues - Theo Hernandez nel mirino del Real Madrid: bomba di mercato sganciata dal quotidiano spagnolo As, che scuote l'ambiente Milan a due giorni dal Genoa. 🔗sport.virgilio.it

Real Madrid su Theo Hernandez: un ritorno possibile? - Il club spagnolo valuta il terzino del Milan per rinforzare la fascia sinistra Il Real Madrid sta considerando seriamente l’acquisto di Theo Hernandez, attuale terzino sinistro del Milan, per rinforza ... 🔗milanosportiva.com