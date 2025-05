Calciomercato Milan forte interesse per il gioiello della Roma | ecco i dettagli

Calciomercato Milan, Lucumi: forte interesse. Occhio a Dominguez - Calciomercato Milan, Lucumi e Dominguez nel mirino di Moncada. Questa sera il dirigente rossonero li potrà osservare da vicino. Il punto 🔗pianetamilan.it

Calciomercato Milan, Romano: “Tonali? Forte interesse dell’Italia, ma…” - Calciomercato Milan, Tonali potrebbe tornare di nuovo in Italia? Fabrizio Romano, esperto di mercato, ne ha parlato su 'YouTube'. Il punto 🔗pianetamilan.it

Calciomercato Milan, dalla Germania: “Forte interesse per Sesko: e lui vuole …” - Direttamente dalla Germania giunge notizia del forte interesse del Milan per Benjamin Sesko: e la sua volontà sarebbe quella di ... 🔗pianetamilan.it

Lucca Milan, conferme sul forte interesse del Diavolo! Offerta pronta, cifre e dettagli - Arrivano importanti conferme sul forte interesse del calciomercato Milan per uno dei migliori attaccanti dell’attuale campionato di Serie A. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il centravanti ... 🔗milannews24.com

Calciomercato Milan, il Real Madrid torna a pensare a Theo Hernandez: cifra monstre, la situazione - Le ultime sul futuro di Theo Hernandez, terzino francese del Milan, nel mirino del Real Madrid per il calciomercato estivo Il calciomercato deve ancora ufficialmente aprire i battenti, ma le indiscrez ... 🔗calcionews24.com

Milan, la pista D’Amico non è chiusa: con lui sarebbero pronti già tre colpi - La pista D’Amico non è chiusa: con lui sarebbero pronti già tre colpi. Le ultimi voci di mercato svelano il possibile piano rossonero. Il Milan è ancora alla ricerca del nuovo direttore sportivo da in ... 🔗msn.com