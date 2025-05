Calciomercato Juventus concorrenza dalla Premier League per l’obiettivo in attacco | ora c’è anche l’Arsenal

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, concorrenza dalla Premier League per l’obiettivo in attacco: ora c’è anche l’Arsenal Calciomercato Juventus, concorrenza dalla Premier League per quell’obiettivo in attacco: ora c’è anche l’Arsenal in corsa. Tutti gli aggiornamentiArrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il possibile futuro di Ademola Lookman, attaccante di proprietà dell’Atalanta nel mirino tra le altre anche del Calciomercato Juventus.Stando a quanto riportato da Sky Sport De sulle sue tracce ci sarebbe infatti anche l’Arsenal di Arteta, pronto a rinforzare quella porzione di campo con un colpo di qualità. Si infiamma dunque la corsa all’attaccante nigeriano, tra i sogni di mercato dei bianconeri. .com 🔗 per quelin: ora c’èin corsa. Tutti gli aggiornamentiArrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il possibile futuro di Ademola Lookman, attaccante di proprietà dell’Atalanta nel mirino tra le altredel.Stando a quanto riportato da Sky Sport De sulle sue tracce ci sarebbe infattidi Arteta, pronto a rinforzare quella porzione di campo con un colpo di qualità. Si infiamma dunque la corsa all’attaccante nigeriano, tra i sogni di mercato dei bianconeri. .com 🔗 Juventusnews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calciomercato Juventus: sirene dall’Arabia e dalla Premier League per l’obiettivo bianconero. Scenario chiaro in vista dell’estate - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus: risuonano sirene dall’Arabia Saudita e dalla Premier League per l’obiettivo di Giuntoli. Scenario definito in vista dell’estate Come riferito da Nicolò Schira su X, non c’è solo il calciomercato Juventus sulle tracce di Kim Min-jae, difensore ex Napoli che in estata potrebbe dire addio al Bayern Monaco. Si muovono per lui anche club dell’Arabia Saudita e della Premier League: per riportare in Serie A il sudcoreano, dunque, Giuntoli dovrà battere un’agguerrita (e ricca) concorrenza. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Milan, scippo alla Juventus? Pronto il colpo dalla Premier - Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero sempre guardare in Premier League per il futuro. Sgambetto alla Juventus? Ecco per chi 🔗pianetamilan.it

Calciomercato Juventus, movimenti in difesa: quel giovane è nel mirino di Giuntoli! Tutti i dettagli e la concorrenza che gravita attorno al colpo per il futuro! - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus, il giovane difensore è nel mirino di Giuntoli! I dettagli e la concorrenza che gravita attorno al colpo per il futuro Nel corso di questi ultimi mesi è stato accostato al calciomercato Juventus anche il nome di Jorrel Hato, giovanissimo difensore di proprietà dell’Ajax che sta facendo vedere già grandi cose con la maglia dei lancieri. Tuttavia i bianconeri non sono naturalmente l’unico club sulle tracce del 19enne. 🔗juventusnews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Calciomercato Juventus, concorrenza dalla Premier League; La Juventus insiste per Kolo Muani, ma spunta una concorrente forte dalla Premier; Offerto in Premier League: la Juventus adesso è lontana; Hato Juventus, c'è concorrenza per il gioiellino dell'Ajax. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Calciomercato Juventus: sirene dall’Arabia e dalla Premier League per l’obiettivo bianconero. Scenario chiaro in vista dell’estate - Calciomercato Juventus: risuonano sirene dall’Arabia Saudita e dalla Premier League per l’obiettivo di Giuntoli. Scenario definito in vista dell’estate Come riferito da Nicolò Schira su X, non c’è sol ... 🔗juventusnews24.com

Mercato Juventus, colpaccio in Serie A? C’è un ostacolo per l’arrivo di quel big: gli ultimi aggiornamenti - Mercato Juventus, colpaccio in Serie A? C’è un ostacolo per Nuno Tavares della Lazio, ovvero la concorrenza della Premier League Tra i terzini accostati al calciomercato Juve in vista della prossima s ... 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, riflettori puntati sul difensore del Bayern Monaco: concorrenza dalla Premier League - In casa Juventus i riflettori sono puntati sul difensore del Bayern Monaco, ma c'è anche la concorrenza della Premier League. 🔗spazioj.it