Calciomercato Juve rivelazione sul bianconero | dirà addio senza qualificazione alla prossima Champions League! Di chi si tratta

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, rivelazione sul bianconero: dirà addio senza qualificazione alla prossima Champions League! Di chi si tratta Calciomercato Juve, rivelazione sul bianconero: dirà addio senza qualificazione alla prossima Champions League! Di chi si tratta e le ultimissimeL’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul Calciomercato Juve, confermando che molte delle possibili mosse dei bianconeri passeranno inevitabilmente dalla qualificazione alla prossima Champions League.Stando a quanto si apprende questo è un discorso che riguarda da vicinissimo anche Andrea Cambiaso. L’esterno è stato molto vicino al Manchester City a gennaio e la pista potrebbe riaccendersi anche e soprattuto nel caso in cui la Juve dovesse chiudere al di sotto del quarto posto. .com 🔗 sul! Di chi sie le ultimissimeL’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul, confermando che molte delle possibili mosse dei bianconeri passeranno inevitabilmente d.Stando a quanto si apprende questo è un discorso che riguarda da vicinissimo anche Andrea Cambiaso. L’esterno è stato molto vicino al Manchester City a gennaio e la pista potrebbe riaccendersi anche e soprattuto nel caso in cui ladovesse chiudere al di sotto del quarto posto. .com 🔗 Juventusnews24.com

Calciomercato Juve: «Al 99,9% lui andrà via!». Rivelazione sul futuro di un big bianconero, destino già segnato? Cosa sta succedendo - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, la rivelazione sul possibile addio di un big in estate: ecco cosa potrebbe accadere Il giornalista Gianni Balzarini è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24 per analizzare quello che potrebbe essere il futuro di Dusan Vlahovic in bianconero. PAROLE – «Vlahovic al 99,9% andrà via, non potrà la Juve disporre di una grossa cifra di introito perché il valore si abbassa considerando anche che il giocatore è in scadenza nel 2026, però la società risparmierà 22 milioni lordi di ingaggio. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, un ex obiettivo bianconero medita l’addio! Ecco la clamorosa rivelazione. Tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, un giocatore che milita in Serie A potrebbe decidere di lasciare il suo club d’appartenenza: la clamorosa rivelazione Ciò che tuona da Napoli è davvero clamoroso. Il centrocampista del Napoli, Franck Zambo Anguissa, sembra stia valutando una cessione al termine di questa stagione. La notizia è stata lanciata dal collega di Radio Kiss Kiss Napoli, Walter De Maggio, il quale ha espresso le seguenti parole sull’ex obiettivo del calciomercato Juve. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve: «il suo trasferimento è rimandato all’estate». Addio in vista al termine della stagione? Rivelazione sul big bianconero - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve: «il suo trasferimento è rimandato all’estate». Ecco cosa succederà per il big bianconero, tutti i dettagli Come riferito da La Gazzetta dello Sport, è tornato Andrea Cambiaso e non è un caso che la Juve abbia cambiato marcia in campionato con cinque vittorie consecutive. All’andata con l’Atalanta, l’azzurro era limitato dalla caviglia dolorante e dal corteggiamento del Manchester City. 🔗juventusnews24.com

