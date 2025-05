Calciomercato Juve quel bianconero sempre più lontano da Torino | con 40 milioni lascerà il club? La rivelazione

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, quel bianconero sempre più lontano da Torino: con 40 milioni lascerà il club? La rivelazione Calciomercato Juve, quel bianconero sempre più lontano da Torino: tutti gli aggiornamenti sul possibile futuro del calciatoreTra i calciatori che potrebbe lasciare il Calciomercato Juve nella prossima sessione estiva c’è Dusan Vlahovic, finito nei radar del Fenerbahce come riportato da Fabiana Della Valle.Calciomercato Juve – «Interessamento del Fenerbahce per Vlahovic che è stato una richiesta di Mourinho che lo vorrebbe portare in Turchia. A fare da tramite ci sarebbe Tadic, compagno di Nazionale di Vlahovic, e che lo starebbe spingendo a trasferirsi. Ha un contratto in scadenza nel 2026 e in questo momento non c’è nessuna trattativa per un possibile rinnovo. Alla Juve farebbe comodo sia di liberarsi di un ingaggio pesantissimo e anche di guadagnare. Se il Fenerbahce si dovesse presentare con un’offerta da 40 milioni troverebbe le porte aperte. 🔗 piùda: tutti gli aggiornamenti sul possibile futuro del calciatoreTra i calciatori che potrebbe lasciare ilnella prossima sessione estiva c’è Dusan Vlahovic, finito nei radar del Fenerbahce come riportato da Fabiana Della Valle.– «Interessamento del Fenerbahce per Vlahovic che è stato una richiesta di Mourinho che lo vorrebbe portare in Turchia. A fare da tramite ci sarebbe Tadic, compagno di Nazionale di Vlahovic, e che lo starebbe spingendo a trasferirsi. Ha un contratto in scadenza nel 2026 e in questo momento non c’è nessuna trattativa per un possibile rinnovo. Allafarebbe comodo sia di liberarsi di un ingaggio pesantissimo e anche di guadagnare. Se il Fenerbahce si dovesse presentare con un’offerta da 40troverebbe le porte aperte. 🔗 Juventusnews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Calciomercato Juve, prezzo già fissato: 40 milioni per l’addio in estate di quel bianconero. L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, prezzo fissato: 40 milioni per l’addio. L’indiscrezioni e tutti gli aggiornamenti in casa bianconera L’avventura in bianconero di Douglas Luiz potrebbe essere già al capolinea. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, infatti, il calciomercato Juve sarebbe disposto a privarsi subito dell’ex Aston Villa. Per la sua cessione a giugno serviranno circa 40 milioni di euro, al termine di una stagione ben al di sotto le aspettative dopo il suo arrivo a Torino nel maxi affare con l’Aston Villa. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, adesso la permanenza di quel bianconero a Torino è in bilico: cinque squadre sono alla finestra! Ecco come stanno le cose - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, quel big bianconero potrebbe dire addio alla Vecchia Signora! E cinque squadre sono già in agguato su di lui… Dopo l’addio di Thiago Motta, il futuro di Kolo Muani in bianconero è sempre più in bilico. Il calciomercato Juve entrerà in contatto col PSG a fine stagione per capire se potrebbe essere possibile una permanenza a Torino da parte dell’attaccante che aveva iniziato benissimo. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, l’obiettivo bianconero si allontana e strizza l’occhio a quel club: «Quel campionato mi affascina e da bambino tifavo per quella squadra» - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, l’obiettivo bianconero si allontana da quella squadra: sono tre le possibili destinazioni del difensore Intervistato dai microfoni de la Repubblica, Jaka Bijol, difensore dell’Udinese, nonché obiettivo del calciomercato Juve, ha parlato in questi termini di un suo possibile passaggio all’Inter: RESTARE IN SERIE A – «La Serie A è uno dei più bei campionati del mondo e sono contento di avere scelto l’Udinese. 🔗juventusnews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Juventus: Guardiola lo scarica, affare low cost per i bianconeri; Conceicao Juve, adesso quel club rivale dei bianconeri in Serie A fa sul serio! La società in questione; Calciomercato Juventus, Tottenham e Brighton su bianconero; Kelly o Todibo, cosa farà la Juventus dopo Renato Veiga? La variabile Cambiaso può aprire un altro scenario. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calciomercato Juve, quel big bianconero potrebbe finire in Turchia: avanzata quella proposta monstre! Tutti i dettagli di una super operazione - Calciomercato Juve, quel big bianconero potrebbe finire in Turchia: se dovesse rimanere quell’allenatore, verrebbe avanzata quella super offerta Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe concretizzarsi dav ... 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juventus, Tottenham e Brighton sulle tracce di quel bianconero: in estate potrebbe partire l’assalto! I dettagli - Calciomercato Juventus, Tottenham e Brighton sulle tracce di quel bianconero: in estate potrebbe partire l’assalto! I dettagli e i possibili scenari Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto ... 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juventus, Giuntoli tenta il colpaccio dal City per il Mondiale per Club: Guardiola avvisato - Calciomercato Juventus, Cristiano Giuntoli tenta il colpaccio dal Manchester City per il Mondiale per Club: Pep Guardiola è avvisato (LaPresse) – JMania.it ... 🔗jmania.it