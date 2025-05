Calciomercato Juve LIVE | non solo Gatti anche McKennie si avvicina al rinnovo Novità sul futuro di Conceicao

Ultimissime Calciomercato Juve: SABATO 3 MAGGIO 2025
rinnovo Gatti Juve, tutto pronto per la firma sul nuovo accordo: dallo stipendio alla scadenza, tutti i dettagli
Calciomercato Juve, rivelazione sul bianconero: dirà addio senza qualificazione alla prossima Champions League! Di chi si tratta
Conceicao Juve, anche due club di Serie A sulle tracce dell'esterno portoghese! Tutti gli aggiornamenti sul suo futuro
Mercato Juve, il Milan si fionda su un pezzo pregiato della rosa di Tudor! Possibile affondo in estate: di chi si tratta
Cambiaso Manchester City, la pista può riaccendersi in estate! C'è un nuovo scenario di cui tenere conto: tutti i dettagli
rinnovo McKennie Juve (Tuttosport), il prolungamento è cosa fatta: nuova scadenza e aumento d'ingaggio, i dettagli dell'accordo
Ultimissime Calciomercato Juve: VENERDÌ 2 MAGGIO 2025
Douglas Luiz Juve già al capolinea? Lo sfogo social può costargli carissimo: fissato il prezzo per la cessione
Mercato Juve, i bianconeri preparano il campo per i grandi investimenti: pronta una cessione da 40 milioni di euro
Mosquera Juve, rischia di complicarsi la corsa al difensore del Valencia: c'è un nuovo club di Serie A su di lui.

Calciomercato Juve LIVE: si pensa ai riscatti di Renato Veiga e Kolo Muani, retroscena su Zirkzee - di Redazione JuventusNews24Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve LIVE: tre osservati speciali contro l’Atalanta. Novità su Yildiz e Kolo Muani - di Redazione JuventusNews24Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve LIVE: minaccia dalla Premier per Comuzzo, il punto sul futuro dei giocatori in prestito - di Redazione JuventusNews24Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve: passo indietro del Manchester United?; Juve, ufficiale Kelly e addio Fagioli. Milan scatenato: tutti i colpi di mercato; Juventus, Tudor: Ogni gara è una finale, anche il Lecce. Conceicao? Mi faccia cambiare idea. Su Thuram...; Juve, Kolo Muani a Torino: oggi le visite. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calciomercato Juve, rivelazione sul bianconero: dirà addio senza qualificazione alla prossima Champions League! Di chi si tratta - Calciomercato Juve, rivelazione sul bianconero: dirà addio senza qualificazione alla prossima Champions League! Di chi si tratta e le ultimissime L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto i ... 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve: quattro nuove idee per il numero 9 del futuro. Suggestioni estive per sostituire Vlahovic, chi può arrivare a Torino - Calciomercato Juve: emergono quattro nuove idee per l’attaccante del futuro. Chi al posto di Vlahovic? Tutti i dettagli Tuttosport ha focalizzato la sua attenzione sui movimenti del calciomercato Juve ... 🔗juventusnews24.com

(C) - Pioli verso l'addio all'Arabia Saudita, Italia pronta a riaccoglierlo; la Juventus studia il rinnovo ci McKennie - CALCIOMERCATO - Pioli in Arabia Saudita sta rischiando di chiudere la sua avventura con l'al-Nassr e a quel punto potrebbe tornare in Italia. 🔗eurosport.it