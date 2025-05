Calciomercato Inter è testa a testa col Milan per l’obiettivo | ma il club avversario…

© Internews24.com - Calciomercato Inter, è testa a testa col Milan per l’obiettivo: ma il club avversario… Calciomercato Inter entra nel vivo, ora che inizia la sfida al Milan per l’obiettivo a centrocampo, eppure il club sembra che.Il Calciomercato Inter entra nel vivo e, seppur manchino ancora alcune settimane alla fine della stagione, i nerazzurri sembrano già pensare al futuro. Come riportato da Calcionews24, il club meneghino è – per ora solo timidamente – Interessato a Samuele Ricci del Torino. Su di lui, a quanto si apprende ci sarebbe anche forte la concorrenza del Milan, oltre quella di alcuni club inglesi (con tanto di osservatori già piombati in città negli scorsi mesi). Eppure il patron della scuderia granata Urbano Cairo ha giusto ieri ricordato l’importanza del giocatore per gli equilibri del club piemontese. Ecco le sue dichiarazioni riportate qui, segue la video Intervista al numero uno della squadra di Via Viotti. 🔗 Ilentra nel vivo, ora che inizia la sfida alpera centrocampo, eppure ilsembra che.Ilentra nel vivo e, seppur manchino ancora alcune settimane alla fine della stagione, i nerazzurri sembrano già pensare al futuro. Come riportato da Calcionews24, ilmeneghino è – per ora solo timidamente –essato a Samuele Ricci del Torino. Su di lui, a quanto si apprende ci sarebbe anche forte la concorrenza del, oltre quella di alcuniinglesi (con tanto di osservatori già piombati in città negli scorsi mesi). Eppure il patron della scuderia granata Urbano Cairo ha giusto ieri ricordato l’importanza del giocatore per gli equilibri delpiemontese. Ecco le sue dichiarazioni riportate qui, segue la videovista al numero uno della squadra di Via Viotti. 🔗 Internews24.com

Padovan frena gli entusiasmi: «Inter? Sento parlare di triplete ma non so su quali basi! Il Napoli sarebbe già dovuto essere in testa» - di RedazioneIl noto giornalista Giancarlo Padovan è scettico sulla possibilità dell’Inter di vincere il triplete quest’anno: le sue parole Intervistato da Superscommese, il giornalista Giancarlo Padovan frena gli entusiasmi dell’ambiente Inter, manifestando i suoi dubbi sulla fattibilità di un Triplete vinto dai nerazzurri in questa stagione. Questa la sua analisi sullo scudetto e sulle squadre italiane ancora in corsa per la Champions League, Europa League e Conference League. 🔗internews24.com

Juve Inter 1-0: I nerazzurri cadono allo Stadium e sprecano l’occasione per balzare in testa alla classifica - di Giuseppe ColicchiaAppuntamento alle 20.45 all’Allianz Stadium per Juve Inter, il derby d’Italia di ritorno valevole per il 25° turno di Serie A: seguilo live con noi Tutto pronto all’Allianz Stadium per Juve Inter, il derby d’Italia valevole per la 25^ giornata del campionato di Serie A va in scena alle ore 20:45. I bianconeri sono reduci dal successo per 1 a 2 sul Como, i nerazzurri sono reduci dalla vittoria per 2 a 1 contro la Fiorentina. 🔗internews24.com

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Testa Inter, + 1 sul Napoli” - La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 24 febbraio 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato 🔗pianetamilan.it

Le probabili formazioni di Inter-Roma: testa a testa in attacco - Dopo la sconfitta di Bologna, l’ Inter non può più perdere altri punti nelle ultime cinque partite di Serie A perché è impegnata in una serrata lotta Scudetto con il Napoli. Sulla sua strada i ... 🔗passioneinter.com

Inter, ora il testa a testa con Conte non sarà semplice. La sensazione è che la squadra… - Altra sconfitta per l'Inter, la terza consecutiva. Mercoledì la squadra di Inzaghi sarà impegnata nella semifinale col Barcellona ... 🔗fcinter1908.it

Inter, testa a testa col Milan per il crack argentino: si scatena il derby di mercato - Una settimana dopo il secondo round della semifinale di Coppa Italia, si scatena un altro derby, questa volta sul mercato. Duello aperto tra Inter e Milan per il talento argentino. 🔗spaziointer.it