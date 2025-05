Calciomercato Fiorentina ritorno di fiamma per il centrocampista Frendrup L’indiscrezione viola

© Calcionews24.com - Calciomercato Fiorentina, ritorno di fiamma per il centrocampista Frendrup. L’indiscrezione viola Calciomercato Fiorentina, continua il pressing nei confronti del centrocampista del Genoa Frendrup. Nuovo assalto dopo il fallimento a gennaio? La priorità per il Calciomercato Fiorentina rimane un nome: Frendrup. Il centrocampista del Genoa è in procinto ad uscire dalla corte rossoblu, giocatore ovviamente pronto per il grande salto di qualità. Nel mezzo un contesto importante . 🔗 , continua il pressing nei confronti deldel Genoa. Nuovo assalto dopo il fallimento a gennaio? La priorità per ilrimane un nome:. Ildel Genoa è in procinto ad uscire dalla corte rossoblu, giocatore ovviamente pronto per il grande salto di qualità. Nel mezzo un contesto importante . 🔗 Calcionews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per un attaccante in scandenza a giugno: le ultime - Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per l’attaccante del Lille David: occasione a parametro zero in estate per i bianconeri Secondo gli ultimi rumors, c’è un ritorno di fiamma della Juventus per l’attaccante di proprietà del Lille Jonathan David. Il giocatore canadese ha un contratto in scadenza con il club francese a fine stagione e la […] 🔗calcionews24.com

Calciomercato Juve, ritorno di fiamma a giugno? Serviranno 25 milioni per il colpo in Serie A: tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, 25 milioni per il colpo in Serie A: possibile ritorno di fiamma per Tomori. L’indiscrezione Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il futuro al Milan di Fikayo Tomori è ancora in bilico. Il difensore inglese potrebbe definitivamente salutare Milanello nella prossima estate, con il calciomercato Juve sempre alla finestra. Tomori ha un contratto con il Milan fino al 30 giugno 2027 e potrebbe essere ceduto per un’offerta intorno ai 25 milioni di euro. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juventus, possibile ritorno di fiamma a giugno. Ora c’è l’Inter in pole position? Rivelazione sull’obiettivo - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus, ora c’è l’Inter in pole? Rivelazione sul futuro del possibile obiettivo in difesa Per il calciomercato Juventus, nelle ultime sessioni, si è parlato anche dell’obiettivo Sam Beukema. Il difensore del Bologna si sta confermando anche in questa stagione e continua ad attirare le attenzioni delle big. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, Beukema sarebbe in cima alla lista dell’Inter. 🔗juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Calciomercato Fiorentina, ritorno di fiamma per Zaniolo; Calciomercato Fiorentina: ritorno di fiamma? E’ stato vicinissimo a gennaio; La Fiorentina torna su Zaniolo: il giocatore dà l’ok; Juventus, Fagioli tra la Fiorentina e il ritorno di fiamma del Marsiglia | CM.IT. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

News calciomercato Fiorentina - Seguire l'evoluzione del calciomercato della Fiorentina risulta molto utile anche in ottica Fantacalcio. Sia che si parli di "entrate" o "uscite", nessun Fantallenatore può esimersi dal seguire ... 🔗fantacalcio.it

Juventus, Kean alla Fiorentina diventa un caso: i tifosi dell’Inter si lanciano all’attacco di Commisso - Il calciomercato non si ferma. Le voci, i rumors e le indiscrezioni non mancano mai e tengono vivo l’interesse dei tifosi, dal mare alla montagna. La ... Riccardo Saponara lascia la Fiorentina, in ... 🔗sport.virgilio.it

Calciomercato Juventus, possibile ritorno di fiamma a giugno. Ora c’è l’Inter in pole position? Rivelazione sull’obiettivo - Calciomercato Juventus, ora c’è l’Inter in pole? Rivelazione sul futuro del possibile obiettivo in difesa Per il calciomercato Juventus, nelle ultime sessioni, si è parlato anche dell’obiettivo Sam Be ... 🔗juventusnews24.com