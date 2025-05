Calcio | Napoli e Inter si impongono di misura nel sabato di Serie A Immutata la situazione in classifica

Immutata la situazione nella Serie A 2024-2025 di Calcio dopo l’importante sabato riservato alla trentacinquesima giornata di Campionato. Il Napoli infatti ha consolidato il suo primato in vetta alla classifica battendo il Lecce, mentre l’Inter dopo due K.O consecutivi ha superato di misura il Verona, rimanendo così a -3 dai diretti avversari.Un match non semplice quello della compagine partenopea, capace di espugnare l’ostico campo di Via del Mare battagliando con una squadra matura, consapevole dei propri limiti ma anche dei propri punti di forza. Gli uomini di Antonio Conte riescono comunque a passare in vantaggio entro la prima mezz’ora, sfruttando un Calcio piazzato trasformato prodigiosamente da Raspadori, il quale al 24? fa partire un bolide che beffa il portiere, colpevole di non vedere la sfera partire arrivando così troppo tardi. 🔗 RimanelanellaA 2024-2025 didopo l’importanteriservato alla trentacinquesima giornata di Campionato. Ilinfatti ha consolidato il suo primato in vetta allabattendo il Lecce, mentre l’dopo due K.O consecutivi ha superato diil Verona, rimanendo così a -3 dai diretti avversari.Un match non semplice quello della compagine partenopea, capace di espugnare l’ostico campo di Via del Mare battagliando con una squadra matura, consapevole dei propri limiti ma anche dei propri punti di forza. Gli uomini di Antonio Conte riescono comunque a passare in vantaggio entro la prima mezz’ora, sfruttando unpiazzato trasformato prodigiosamente da Raspadori, il quale al 24? fa partire un bolide che beffa il portiere, colpevole di non vedere la sfera partire arrivando così troppo tardi. 🔗 Oasport.it

