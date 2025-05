Calcio La Junior Jesina all’Umbria Junior Cup

Jesina protagonisti del torneo svoltosi a Santa Sabina (PG) il 25 aprile, manifestazione giunta alla sua nona edizione JESI, 3 maggio 2025 – La Junior Jesina Scuola Calcio Roberto Mancini è stata protagonista nella giornata del 25 aprile scorso, del prestigioso Torneo intitolato “Umbria Junior Cup”, riservato alle categorie dei nati nel 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, comprendente le formazioni “Esordienti 1° Anno”, “Pulcini 1° anno”, “Pulcini 2° anno” e “Primi Calci”.Una foto della formazione protagonista all’Umbria Junior Cup con il mister Renato BargnesiLa Junior Jesina in particolare, ha affrontato il torneo con la formazione dei 2017 di mister Renato Bargnesi risultando, alla fine, la squadra col maggior numero di ragazzi, ben 20, vincendo per giunta anche la Coppa Disciplina. 🔗 I giovani calciatori della societàprotagonisti del torneo svoltosi a Santa Sabina (PG) il 25 aprile, manifestazione giunta alla sua nona edizione JESI, 3 maggio 2025 – LaScuolaRoberto Mancini è stata protagonista nella giornata del 25 aprile scorso, del prestigioso Torneo intitolato “UmbriaCup”, riservato alle categorie dei nati nel 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, comprendente le formazioni “Esordienti 1° Anno”, “Pulcini 1° anno”, “Pulcini 2° anno” e “Primi Calci”.Una foto della formazione protagonistaCup con il mister Renato BargnesiLain particolare, ha affrontato il torneo con la formazione dei 2017 di mister Renato Bargnesi risultando, alla fine, la squadra col maggior numero di ragazzi, ben 20, vincendo per giunta anche la Coppa Disciplina. 🔗 .com

Se ne parla anche su altri siti

Calcio a cinque / La Jesina spegne i sogni promozione del Faenza e entra nella griglia play off - La capolista perde 5-2 al Palatriccoli in una gara senza storia dominata dai leoncelli JESI, 29 marzo 2025 – Mazzarini para tutto, addirittura segna e per la Jesina la pratica Faenza, alla fine, è stata poco più di una formalità. Una gara senza storia che dopo un avvio molto equilibrato e guardingo, con una occasione per parte intorno al 12? di gioco, ha visto il quintetto di Pieralisi passare in vantaggio a 6’44” con una rete di Piersimoni. 🔗.com

Calcio femminile C / Solo 1-1 tra Jesina Aurora e Spal - Tutto nel primo tempo. Ospiti in vantaggio poi le leoncelle sbagliano un rigore ma trovano la parità JESI, 30 marzo 2025 – Finisce in parità tra Jesina Aurora e Spal. Tutto nel primo tempo. Prima le ospiti allenate dall’ex giocatore leoncello Leonardo Rossi (serie C 1984-85) passano in vantaggio con Ballo. Poi la Jesina ha la possibilità di pareggiare ma Odriscoll dagli undici metri tira fuori. Il gol del pareggio arriva firmato dalla giovane e promettente Ciccarelli. 🔗.com

Jesi / Pulcino d’oro, organizza la Junior Jesina: 25 aprile 2025 - La 4° edizione al ‘Carotti’ ed al ‘Paolo Pirani’ 16 le squadre partecipanti: chi vince parteciperà a Levico Terme alla fase finale JESI, 8 marzo 2025 – Il Pulcino d’Oro compie 10 anni. La fase finale della manifestazione 2025 del torneo internazionale sarà ancora una volta in Trentino, a Levico Terme, dal 12 al 15 giugno 2025. La kermesse è rivolta ai giovani calciatori Under 11, classe 2015 e 2015, e la fase preliminare marchigiana, giunta alla 4° edizione, sarà come consuetudine organizzata dalla Junior Jesina, unica società delle Marche associata partner, il 25 aprile prossimo con il ... 🔗.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calcio / La Junior Jesina all’“Umbria Junior Cup”; Serie D / Ancona, ad Avezzano ultimo atto per centrare i play off; Velox e Cleti 2025 da record: 139 squadre al via, per la prima volta anche club dall’Umbria; Calcio giovanile / Tornei Velox e Cleti, ecco i gironi. 🔗Ne parlano su altre fonti

Calcio dilettanti Umbria, disputate tutte le gare: risultati e classifiche - Assisi Sport riserva una sezione interamente ai risultati [LIVE] di ogni giornata dei campionati dilettantistici del Calcio Umbria. L’offerta della nostra testata di approfondimento sportivo dà spazio ... 🔗assisisport.it

Pazzaglia: "Con la Jesina si decide tutto" - Anche il campionato di Promozione si deciderà in gran parte nello scontro diretto in programma sabato, al Comunale di Fermignano (ore 16) tra Us Fermignanese –Jesina Calcio. La classifica ... 🔗msn.com

Calcio Umbria: i verdetti del fine settimana dei campionati dilettantistici - La formazione di mister Ballarani, nello specifico, si sono aggiudicati un punto in casa pareggiando per 1-1 contro il Fanello Calcio. Un risultato che non modifica la propria classica, rimanendo al ... 🔗assisisport.it