Calcio il derby Forlì-Imolese per chiudere il campionato poi via alla Poule Scudetto

Forlì dei record ospiterà in uno stadio "Morgagni" vestito a festa l'Imolese nell'ormai classico ma mai banale derby della via Emilia; dopo il tredicesimo successo consecutivo che i galletti hanno conquistato domenica scorsa sul campo del San Marino i ragazzi di mister.

Calcio serie C, il Perugia pensa al prossimo step: sabato c'è il Derby dell'Etruria - Il rotondo successo contro il Pineto, che ha davvero ben impressionato per il modo in cui è giunto, ovvero con grande acume tattico e determinazione. Salgono dunque a sei i risultati utili consecutivi per il Perugia, che per una combinazione di risultati in parte inaspettati non sono nè in... 🔗perugiatoday.it

Calcio: In prima si complica il cammino del serricciolo dopo la sconfitta subita nel derby col romagnano. Gilli amareggiato: "Risultato bugiardo, abbiamo peccato in fase di finalizzazione» - Situazione sempre più pericolosa in casa Serricciolo dopo il brutto stop rimediato nel derby contro l’ottimo Romagnano. I gialloblù sono usciti dal match andato in scena al “Raffi“ con un pesante passivo di 3-0 e con la consapevolezza che a 7 giornate dal termine non saranno più ammessi passi falsi. I ragazzi di Paolini hanno incassato la seconda sconfitta consecutiva, l’undicesima della stagione, che li condanna al terz’ultimo posto con 20 punti all’attivo. 🔗sport.quotidiano.net

Calcio a 5, Salernitana Femminile: mister Orrico, testa al derby con la Woman Napoli - Tempo di lettura: 2 minutiLa Salernitana Femminile 1970 tornerà in campo domenica dopo la sconfitta interna dell’ultimo turno contro la capolista Irpinia. Sul match il tecnico delle granata Vincenzo Orrico ha sottolineato: “Sapevamo la squadra che affrontavamo, guidata da un tecnico che sta dimostrando sempre il migliore in circolazione. Loro hanno mostrato gioco ed affiatamento, noi però dal canto nostro abbiamo fatto la partita che dovevamo fare”. 🔗anteprima24.it

