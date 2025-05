Calcio il derby Forlì-Imolese per chiudere il campionato poi via alla Poule Scudetto

Calcio, il derby Forlì-Imolese per chiudere il campionato poi via alla Poule Scudetto - Domenica alle 15 il Forlì dei record ospiterà in uno stadio "Morgagni" vestito a festa l'Imolese nell'ormai classico ma mai banale derby della via Emilia; dopo il tredicesimo successo consecutivo che i galletti hanno conquistato domenica scorsa sul campo del San Marino i ragazzi di mister... 🔗forlitoday.it

