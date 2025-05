Calcio femminile Inter sconfitta dalla Fiorentina nel penultimo turno di Serie A Sampdoria retrocessa

© Oasport.it - Calcio femminile, Inter sconfitta dalla Fiorentina nel penultimo turno di Serie A. Sampdoria retrocessa penultimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A. Nella Poule Scudetto, con la Juventus che ha già messo in ghiaccio tutto col sesto titolo tricolore in bacheca, tiene banco la sfida per il posto in Champions League tra la Roma e la Fiorentina.Ebbene oggi, all’Arena Civica di Milano, la Fiorentina andava a caccia di punti contro l’Inter, cosa tutt’altro che facile dal momento che alla vigilia di questo incontro la formazione allenata da Gianpiero Piovani era l’unica compagine imbattuta tra le mura amiche del torneo nazionale.Le gigliate si sono esaltate, piegando le nerazzurre 3-1 grazie alle marcature di Veronica Boquete (doppietta) e di Emma Snerle. Padrone di casa che erano passate in vantaggio per prime con Irene Santi. Di conseguenza, la Fiorentina ha raggiunto la Roma a quota 41 punti (terza posizione) e vedremo domani le giallorosse cosa faranno contro il Milan alla Stadio Tre Fontane. 🔗 Tre partite andate in scena quest’oggi neldel campionato didiA. Nella Poule Scudetto, con la Juventus che ha già messo in ghiaccio tutto col sesto titolo tricolore in bacheca, tiene banco la sfida per il posto in Champions League tra la Roma e la.Ebbene oggi, all’Arena Civica di Milano, laandava a caccia di punti contro l’, cosa tutt’altro che facile dal momento che alla vigilia di questo incontro la formazione allenata da Gianpiero Piovani era l’unica compagine imbattuta tra le mura amiche del torneo nazionale.Le gigliate si sono esaltate, piegando le nerazzurre 3-1 grazie alle marcature di Veronica Boquete (doppietta) e di Emma Snerle. Padrone di casa che erano passate in vantaggio per prime con Irene Santi. Di conseguenza, laha raggiunto la Roma a quota 41 punti (terza posizione) e vedremo domani le giallorosse cosa faranno contro il Milan alla Stadio Tre Fontane. 🔗 Oasport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Calcio femminile: l’Inter cala il poker nel derby contro il Milan in Serie A. Sconfitta indolore per la Juve - L’Inter liquida senza storie il Milan nel venerdì dedicato alla Serie A 2024-2025 di calcio femminile, massimo Campionato italiano arrivato ormai alla sua terzultima giornata. La formazione lombarda, già virtualmente in Champions, si è imposta con il rotondissimo risultato di 4-1, sintesi perfetta di un match dominato dall’inizio alla fine Le nerazzurre scendono in campo con la voglia di fare sentire il proprio status, riuscendo nel proprio intento già all’ottavo minuto, quando il tapin di Milinkovic, arrivato dopo la maratona di Fedele su colpo di testa di Wullaert, porta le ospiti in ... 🔗oasport.it

Nations League di Calcio Femminile, l’Italia sconfitta dalla Danimarca per 3-1 - La Spezia – Non riesce a superare la Danimarca l’Italia Femminile di Calcio di Mister Soncin. Dopo il successo con il Galles, all’esordio in Nations League, le Azzurre sono uscite sconfitte al ‘Picco’ di La Spezia per 3-1. L’unica rete italiana è arrivata da Cambiaghi, che ha pareggiato l’incontro. I gol di Faerge, Holmgaard e Thomsen hanno consegnato la vittoria alle avversarie. La prossima partita in trasferta con la Svezia, il 4 aprile. 🔗ilfaroonline.it

Calcio femminile; la Fiorentina batte di misura l’Inter e si rilancia in Serie A. La Samp sfiora il blitz - Due indizi fanno una prova: la Fiorentina è ufficialmente uscita dalla crisi. Dopo la bella vittoria della scorsa settimana contro la capolista Juventus, la viola ha superato anche la corazzata Inter in occasione della quarta giornata valida per la Poule Scudetto della Serie A 2024-2025 di calcio femminile, imponendosi di misura. Davvero un ottimo segnale per le ragazze di Mister De La Fuente, capaci di portare a casa un risultato positivo grazie ad una vera e propria zampata di Bonfantini che, al 48?, mette in rete di tapin la sfera a seguito di una conclusione a botta sicura di Bredgard. 🔗oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

La Fiorentina infligge all’Inter la prima sconfitta in casa; Inter Women: sconfitta 3-1 contro la Fiorentina; Serie A femminile, Inter-Juventus Women 3-2. Gol e highlights; Poule Scudetto, Inter sconfitta in casa della Fiorentina. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Calcio femminile, Inter sconfitta dalla Fiorentina nel penultimo turno di Serie A. Sampdoria retrocessa - Tre partite andate in scena quest'oggi nel penultimo turno del campionato di calcio femminile di Serie A. Nella Poule Scudetto, con la Juventus che ha già ... 🔗oasport.it

Inter Women, prima sconfitta casalinga: la Fiorentina vince 3-1 all’Arena Civica - L'Inter Women perde 3-1 in casa contro la Fiorentina nella Poule Scudetto. Tributo speciale a Lisa Alborghetti, che saluta il calcio giocato. 🔗milanosportiva.com

Femminile, Inter-Fiorentina 1-3: non basta il gol in apertura segnato da Santi - Prima sconfitta casalinga stagionale per le nerazzurre di Piovani, che passano in vantaggio ma subiscono la rimonta viola ... 🔗fcinter1908.it